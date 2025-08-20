ये है हाईटेक ड्रोन… आग बुझाने से लेकर कृषि कार्य तक में कारगर

कॉलेज प्रशासन के अनुसार ड्रोन को तैयार करते समय यह विशेष ध्यान रखा गया कि इसकी लागत अभी मार्केट में उपलब्ध कमर्शियल ड्रोन से एक तिहाई ही रहे। ऐसा करने पर किसान इसे आसानी से अपना लेंगे। तकनीक प्रगति के साथ यह कृषि, आपदा प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट सिटी और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम आ सकेगा। भारत सरकार की ओर से टेक्वीप -3 स्कीम के तहत आइओटी बेस्ड फायर फाइटिंग ड्रोन विषय पर शोध के लिए यह प्रोजेक्ट प्रदान किया गया था। इसकी डिजाइन व असेंबल मैकेनिकल विभाग में डॉ. धर्मेन्द्र सिंह और मेघा श्याम राजू के नेतृत्व में किया गया।