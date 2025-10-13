Road Accident: बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-कार भिड़ंत में दो की मौत; जिंदा जला ड्राइवर

नापासर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि हादसे की वजह तेज रफ्तार और संभवतः चालक का ध्यान भटकना हो सकता है, जिसके कारण कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लगने की वजह से हादसा और भी भयावह हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ट्रक चालक और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।