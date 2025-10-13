Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

Road Accident: बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-कार भिड़ंत में दो की मौत; जिंदा जला ड्राइवर

Road Accident in Bikaner: बीकानेर जिले के नापासर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारतमाला रोड पर रायसर के पास एक अर्टिगा कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई

2 min read

बीकानेर

image

Nirmal Pareek

Oct 13, 2025

Road Accident in Bikaner

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Road Accident in Bikaner: राजस्थान के बीकानेर जिले में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। नापासर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारतमाला रोड पर रायसर के पास एक अर्टिगा कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

मृतकों में से एक कार चालक की ड्राइविंग सीट पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल ने बीकानेर के पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तेज रफ्तार ट्रक से टकराई कार

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा सुबह के समय हुआ जब बाड़मेर से लूणकरणसर की ओर जा रही एक अर्टिगा कार तेज रफ्तार में भारतमाला रोड पर आगे चल रहे एक ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में तत्काल आग लग गई। आग की चपेट में आने से कार चालक ड्राइविंग सीट पर ही जिंदा जल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही नापासर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किए। पुलिस ने घायलों को तत्काल बीकानेर के पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

कार में सवार थे छह लोग

पुलिस के अनुसार, अर्टिगा कार में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें तीन महिलाएं शामिल थीं। इनमें जमना, ज्योति और संतोष के नाम सामने आए हैं। संतोष की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि जमना और ज्योति सहित अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। एक अन्य घायल रामचंद्र और दिनेश भी गंभीर हालत में हैं। कार चालक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि वह हादसे में पूरी तरह जल गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सभी यात्री लूणकरणसर क्षेत्र के निवासी थे और बाड़मेर की ओर जा रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ जारी

नापासर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि हादसे की वजह तेज रफ्तार और संभवतः चालक का ध्यान भटकना हो सकता है, जिसके कारण कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लगने की वजह से हादसा और भी भयावह हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ट्रक चालक और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।

13 Oct 2025 11:10 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Road Accident: बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-कार भिड़ंत में दो की मौत; जिंदा जला ड्राइवर

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

