राजस्थान में खौफनाक वारदात: शक ने उजाड़ा घर, पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी

बीकानेर/लूणकरनसर। बीकानेर जिले के कालवास गांव में बुधवार को हत्या और आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां धनपत बावरी ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी जीतो देवी (55) की हत्या कर दी, इसके बाद खुद फंदे से झूलकर जान दे दी। घटना का खुलासा तब हुआ, जब घर से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।