बीकानेर

राजस्थान में खौफनाक वारदात: शक ने उजाड़ा घर, पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी

Bikaner Crime: बीकानेर जिले के कालवास गांव में बुधवार को हत्या और आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया।

बीकानेर

Anil Prajapat

Jan 21, 2026

बीकानेर/लूणकरनसर। बीकानेर जिले के कालवास गांव में बुधवार को हत्या और आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां धनपत बावरी ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी जीतो देवी (55) की हत्या कर दी, इसके बाद खुद फंदे से झूलकर जान दे दी। घटना का खुलासा तब हुआ, जब घर से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आंगन में महिला का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला, जबकि धनपत बावरी दूसरे कमरे में फंदे पर लटका हुआ था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला का शव एक-दो दिन पुराना है। पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए।

पत्नी पर शक करता था पति

पुलिस के अनुसार धनपत बावरी अपनी पत्नी के साथ कालवास में रहता था। उसके दो बेटे हैं, जिनमें एक खारी गांव में तथा दूसरा खेत में ढाणी बनाकर रहता है। बताया जा रहा है कि धनपत को पत्नी पर शक था, इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। आशंका है कि इसी शक के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मामले की गहन जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर यह मामला घरेलू विवाद के चलते हत्या के बाद आत्महत्या का माना जा रहा है।

21 Jan 2026 12:19 pm

