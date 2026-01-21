राजस्थान के रिसर्च स्कॉलर ने IIT कानपुर में की आत्महत्या, पीएचडी अपार्टमेंट से लगाई छलांग, एक साल में 5वीं मौत

Churu News: कानपुर स्थित आईआईटी में एक बार फिर आत्महत्या की घटना ने संस्थान को झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार को अर्थ साइंस विभाग के रिसर्च स्कॉलर रामस्वरूप ईशराम ने पीएचडी अपार्टमेंट की छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। यह घटना बीते 23 दिनों में संस्थान में हुई दूसरी आत्महत्या है। जबकि पिछले 11-12 महीनों में यह पांचवीं मौत बताई जा रही है।