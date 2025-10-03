गरजे सेना प्रमुख…ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं रखेगा, पाकिस्तान तय करे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं

पश्चिमी सीमा के दौरे पर आए थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं रखेगा, जैसा ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में रखा था। इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं। यदि पाकिस्तान को भूगोल पर जगह बनानी है, तो उसे स्टेट प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करना होगा।