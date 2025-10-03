गरजे सेना प्रमुख…ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं रखेगा, पाकिस्तान तय करे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं

पश्चिमी सीमा के दौरे पर आए थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं रखेगा, जैसा ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में रखा था। इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं। यदि पाकिस्तान को भूगोल पर जगह बनानी है, तो उसे स्टेट प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करना होगा।
ऑपरेशन सिंदूर 1.0 : नौ आतंकी ठिकाने तबाह
जनरल द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। इनमें से 7 टार्गेट थलसेना ने और 2 वायुसेना ने हिट किए। इस कार्रवाई में 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक और कई आतंकी मारे गए। भारत ने उस समय भी दुनिया को सबूत भी दिखाए थे। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का श्रेय सेना के जवानों और सीमावर्ती ग्रामीणों दोनों को जाता है।
महिलाओं को समर्पित रहा ‘ऑपरेशन सिंदूर’
सेना प्रमुख ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसे महिलाओं को समर्पित किया गया था। यह ऑपरेशन हमारी जिंदगी से इस तरह जुड़ गया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, हमारे साथ रहेगा।
आतंक के ठिकाने ही बने निशाना
जनरल द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि भारत ने इस कार्रवाई में यह तय किया था कि कोई निर्दोष नागरिक या मिलिट्री टार्गेट हिट न किया जाए। केवल पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने, ट्रेनिंग सेंटर और आतंकी आकाओं को ही निशाना बनाया गया।
भगवान ने चाहा तो, जल्द ही...
सेनाध्यक्ष ने सैनिकों से कहा कि वे पूरी तैयारी रखें। उन्होंने याद दिलाया कि 1965 और 1971 के युद्ध में आम नागरिकों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाया था। उन्होंने कहा यदि भगवान, वाहेगुरु और परवरदीगार ने चाहा, तो जल्द और मौका मिलेगा।
तीन वीर सैनिकों का सम्मान
बीकानेर आर्मी स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इनमें प्रभाकर सिंह (कमांडेंट, बीएसएफ 140वीं बटालियन), मेजर रितेश कुमार (राजपूताना राइफल्स) और हवलदार मोहित गैरा शामिल थे।
