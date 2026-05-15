International Family Day : बीकानेर में आज भी संयुक्त परिवार की मिसाल है जोशी फैमिली, जानिए उनका अनोखा USP

बीकानेर के स्वर्गीय रतनलाल जोशी के दो पुत्र गोपाल दास जोशी और भगवानदास जोशी की सूझबूझ ने एक बीज बोया था, वह आज एक वटवृक्ष बन चुका है। इन दोनों भाइयों का आपसी प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने एक ही दिन मौत को गले लगाया था। अब वो नहीं हैं पर उनके बाद भी उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी कुल 40 सदस्य एक साथ एक ही छत के नीचे रह रहे है। उनके संस्कार और अनुशासन दोनों सभी के लिए आदर्श हैं।