आईआरसीटीसी का तोहफा: त्योहारों पर विदेश यात्रा का मौका

त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने यात्रियों के लिए तीन नए विदेशी पैकेज जारी किए हैं। शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता में अपर महाप्रबंधक पर्यटन योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि यात्रियों की मांग को देखते हुए ये पैकेज तैयार किए गए हैं और इनकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है।आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए पैकेज में जयपुर से आने-जाने का हवाई किराया, थ्री-स्टार श्रेणी होटल में ठहरने की व्यवस्था, वीजा फीस, इंडियन रेस्टोरेंट में नाश्ता, लंच और डिनर, एसी डीलक्स बसों से मुय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, प्रवेश शुल्क, यात्रा बीमा और टूर गाइड की सुविधा शामिल की है।
सिंगापुर-मलेशिया : 1.25 लाख में 7 दिन की यात्रा
जयपुर से सिंगापुर और मलेशिया का टूर पैकेज 27 अक्टूबर से शुरू होगा। 7 दिन की इस यात्रा का किराया प्रति यात्री 1,25,085 रुपए तय किया गया है। इसमें सिंगापुर सिटी टूर, नाइट सफारी और सेंटोसा आइलैंड टूर जैसे आकर्षण शामिल हैं।
दुबई-शारजाह : 98 हजार में डेजर्ट सफारी
जयपुर से दुबई और शारजाह की यात्रा 25 नवंबर से शुरू होगी। इसमें दुबई सिटी टूर, डेजर्ट सफारी और अबू धाबी सिटी टूर शामिल हैं। प्रति यात्री किराया 98,280 रुपए निर्धारित किया गया है।
श्रीलंका टूर भी
सिंगापुर और दुबई पैकेज के बाद आईआरसीटीसी श्रीलंका यात्रा पैकेज भी लेकर आएगा।
भारत गौरव ट्रेन चार अक्टूबर से
आईआरसीटीसी की ओर से भारत गौरव ट्रेन 4 अक्टूबर से उदयपुर से शुरू होगी। यह ट्रेन अजमेर और जयपुर होते हुए पुरी और गंगासागर तक जाएगी। 780 सीटों वाली इस ट्रेन की 350 से अधिक सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। अब केवल इकोनॉमी श्रेणी में सीटें उपलब्ध हैं। प्रति यात्री किराया 24,560 रुपए रखा गया है।