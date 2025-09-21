आईआरसीटीसी का तोहफा: त्योहारों पर विदेश यात्रा का मौका

त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने यात्रियों के लिए तीन नए विदेशी पैकेज जारी किए हैं। शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता में अपर महाप्रबंधक पर्यटन योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि यात्रियों की मांग को देखते हुए ये पैकेज तैयार किए गए हैं और इनकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है।आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए पैकेज में जयपुर से आने-जाने का हवाई किराया, थ्री-स्टार श्रेणी होटल में ठहरने की व्यवस्था, वीजा फीस, इंडियन रेस्टोरेंट में नाश्ता, लंच और डिनर, एसी डीलक्स बसों से मुय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, प्रवेश शुल्क, यात्रा बीमा और टूर गाइड की सुविधा शामिल की है।