विडंबना: एनओसी और प्रमाणपत्रों तक सिमटा ‘शहरी सेवा शिविर’

शहरी सेवा ​शिविरों का पूरा लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा है। ​शिविरों के दौरान आमजन को पट्टे नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे है। ​शिविरों के दौरान 69 ए के तहत पट्टे जारी करने का प्रावधान है। नगर निगम, प्रशासन शहरों के संग अ​भियान के दौरान 69 ए के तहत प्राप्त हुए आवेदन, जिनकी पत्रावलियां पूर्ण है, दस्तावेज संलग्न, रा​शि भी कैम्प अव​धि के दौरान जमा हो चुकी है, उन आवेदकों को भी पट्टे जारी नहीं कर रहा है। निगम में ऐसे 27 आवेदन है, जिनके सभी दस्तावेज पूर्ण है व रा​शि जमा है। ​शिविर केवल जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन, वि​भिन्न प्रकार की एनओसी और भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने तक ही सीमित होकर रह गए है। 2 min read