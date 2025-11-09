सामूहिक विवाह: अब बदली सोच, बने समाज के गौरव

बीकानेर. मितव्ययिता और सामाजिक एकता के प्रतीक है सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह की उपयोगिता और आवश्यकता साल दर साल बढ़ती जा रही है। कभी गरीब परिवारों की मजबूरी समझे जाने वाले सामूहिक विवाह अब समाज और जातियों के लिए प्रतिष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखे जाने लगे है।लोगों की सोच बदल रही है। शिक्षित और सम्पन्न परिवार के युगल भी अब सामूहिक विवाह के दौरान विवाह के बंधन में बंध रहे है। हिन्दू समाज ही नहीं मुस्लिम सहित अन्य समाजों में भी सामूहिक विवाह व निकाह के आयोजनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कुछ सामाजिक संगठन सर्व समाज के लिए सामूहिक विवाह आयोजित करने लगे है। ऐसे आयोजनों का सबसे बड़ा फायदा विवाह समारोह में होने वाली फिजुलखर्ची का चलन कम होने लगा है। राज्य सरकार भी सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार इसके लिए अनुदान प्रदान करती है।