MLA रविंद्र सिंह भाटी का इधर JCB से स्वागत, भीड़ में घुसे जेबकतरे, 4-5 लोगों को बनाया निशाना

गजनेर चूंगी चौकी से शोभासर चौराहे तक 4-5 लोगों की जेब साफ हो गई। किसी की जेब से हजारों रुपये निकल गए तो किसी के पर्स पर हाथ साफ कर दिया गया। लेकिन खेल ज्यादा देर नहीं चला। भीड़ ने एक युवक को जेब काटते हुए पकड़ लिया। देखते ही देखते अन्य 7 युवकों को भी दबोच लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आठों आरोपियों की जमकर धुनाई की और बाद में बीछवाल पुलिस के हवाले कर दिया।