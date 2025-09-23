Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

MLA रविंद्र सिंह भाटी का इधर JCB से स्वागत, भीड़ में घुसे जेबकतरे, 4-5 लोगों को बनाया निशाना

MLA रविंद्र सिंह भाटी का मंगलवार को बीकानेर में जोरदार स्वागत हुआ। जहां-जहां भाटी पहुंचे, वहां जनसैलाब उमड़ पड़ा। इसी भीड़ में जेबकतरों का गिरोह भी सक्रिय हो गया।

बीकानेर

Kamal Mishra

Sep 23, 2025

Ravindra singh Bhati welcome
रविंद्र सिंह भाटी का जेसेबी से स्वागत करते युवा (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। बाड़मेर की शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी का मंगलवार को बीकानेर में जोरदार स्वागत हुआ। जहां-जहां भाटी पहुंचे, वहां जनसैलाब उमड़ पड़ा। जगह-जगह फूलमालाएं चढ़ाई गईं और यहां तक कि JCB से पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया गया। माला भी जेसेबी से पहनाई गई। युवाओं में भाटी के लिए क्रेज देखने लायक था। लेकिन इसी भीड़ में जेबकतरों का गिरोह भी सक्रिय हो गया, जिसने माहौल में सनसनी फैला दी।

गजनेर चूंगी चौकी से शोभासर चौराहे तक 4-5 लोगों की जेब साफ हो गई। किसी की जेब से हजारों रुपये निकल गए तो किसी के पर्स पर हाथ साफ कर दिया गया। लेकिन खेल ज्यादा देर नहीं चला। भीड़ ने एक युवक को जेब काटते हुए पकड़ लिया। देखते ही देखते अन्य 7 युवकों को भी दबोच लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आठों आरोपियों की जमकर धुनाई की और बाद में बीछवाल पुलिस के हवाले कर दिया।

इन लोगों की कटी जेब

करणी सेना नेता नरेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि बांगड़सर निवासी नरपत सिंह भाटी और उनके साथी को जेबकतरों ने निशाना बनाया। नरपत सिंह की जेब से करीब 15 हजार रुपये गायब हो गए, जबकि उनके साथी से 30 हजार रुपये पार कर लिए गए। यह सुनते ही करणी सेना के कार्यकर्ता और आमजन हरकत में आए और आरोपियों को धर दबोचा।

जांच में जुटी पुलिस

बीछवाल थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण ने पुष्टि की है कि पकड़े गए आठों युवक जेबकतरों के गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है और चोरी का पैसा कहां पहुंचाया गया।

दिनभर रहा भाटी का दौरा

दिनभर भाटी का दौरा जारी रहा। वे पूगल में एक ट्रैक्टर कंपनी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। शाम को शेखासर में खेलकूद प्रतियोगिता और रात को गोपालसर में विशाल भजन संध्या और प्रतिभा सम्मान समारोह में भी पहुंचे।

23 Sept 2025 10:11 pm

