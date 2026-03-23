23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

युद्ध के पैनिक में सरसों तेल गर्म, चना भी बढ़ रहा एमएसपी की ओर

- ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर कृ​षि जिंसों के भावों पर पड़ने लगा है। सरकारी समर्थन मूल्य पर सरसों व चना की खरीद 1 अप्रेल से शुरू होगी। सरसों के रेट एमएसपी के पार हो गए है। मौसम, मंदी, युद्ध और भविष्य की आशंकाओं का असर भावों पर पड़ रहा है। एग्रो कमोडिटी पर युद्ध से माल ​आयात प्रभावित होने का असर पड़ा है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

dinesh kumar swami

Mar 23, 2026

दिनेश कुमार स्वामी@ बीकानेर. वैश्विक युद्ध के हालात का असर एग्रो कमोडिटी पर सीधा पड़ने लगा है। खाद्य तेलों का आयात प्रभावित होने से सरसों की घरेलू डिमांड ज्यादा हो रही है। यही वजह है कि सरसों के भाव सरकारी समर्थन मूल्य के ऊपर चल रहे है। वहीं चना के भाव भी एमएसपी की तरफ बढ़ रहे है। ऐसे में सरसों व चना की सरकारी खरीद को लेकर राजफैड की चिंता बढ़ रही है।

एमएसपी पर चना-सरसों बेचने के लिए दो दिन से किसानों के लिए पोर्टल पर पंजीयन खुले हुए है। परन्तु किसान इसके प्रति उत्साह नहीं दिखा रहे है। अनाज मंडियों में चना और सरसों की आवक होने लगी है। खुली बोली पर किसानों को सरसों के भाव 6500 रुपए के पार हो गए है। चना भी ऊपर में 5300 रुपए रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है।

खाली रह सकती है सरकार की झोली

सरकारी समर्थन मूल्य सरसों का 6200 रुपए प्रति क्विंटल है। जबकि चने का एमएसपी 5875 रुपए प्रति क्विंटल है। सरसों के भाव एमएसपी को पार कर गए है और चना भी करीब 500 रुपए प्रति क्विंटल ही नीचे है। हालांकि किसानों में चने को एमएसपी पर बेचने के लिए अभी उत्साह है। परन्तु अभी पंजीयन ही करवा रहे है। यदि हाजिर मंडी भाव 1 अप्रेल तक 6 हजार रुपए पर पहुंच गए तो किसान खरीद केन्द्रों पर चना लेकर नहीं आएंगे।

31 खरीद केन्द्रों पर खरीद की तैयारी

राजफैड के क्षेत्रीय अधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि जिले में चना व सरसों के 31 संयुक्त खरीद केन्द्र बनाए गए है। ग्राम सेवा सहकारी समितियां व क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद की जाएगी।

आगामी कृषि उत्पादन व भावों पर यह असर

- खाद्य तेल को आयात समुद्र के रास्ते होता है। ईरान-इजराइल युद्ध से आयात प्रभावित है।- फरवरी में तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच रहने से चने का उत्पादन पर 20 प्रतिशत घटा।

- फर्टीलाइजर आयात पर असर से अगली फसल खाद की कमी से प्रभावित होने की आशंका।- अलनीनो 2026 में आने की आशंकाओं से आगे सूखे का सामना करना पड़ सकता है।

- विश्व व्यापी एग्रो कमोडिटी पर संकट की आशंकाएं जताई जा रही है।

युद्ध के लम्बा खींचने के साथ बढ़ रहे भाव

कृषि जिंस कारोबारी विनोद सेठिया के अनुसार युद्ध जैसे-जैसे लम्बा खींच रहा है, कृषि जिंसों के भावों पर असर पड़ रहा है। सरसों 6 हजार रुपए से नीचे बिक रही थी, अब साढ़े छह हजार पर पहुंच गई है। चने के भावों पर भी असर पड़ रहा है। युद्ध लम्बा चला तो भावों पर और भी असर आएगा। अभी मंडी में 10 हजार क्विंटल सरसों की रोजाना आवक है।

एग्रो कमोडिटी पर सीधा असर

युद्ध के चलते सबसे ज्यादा असर तेल-गैस और एग्रो कमोडिटी पर पड़ रहा है। दूसर फेक्टर मौसम का भी है। रबी की फसल के पकाव के समय अचानक से तापमान ज्यादा रहने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ा है। वैश्विक हालात में खाद की आपूर्ति प्रभावित होने का असर अगली फसल पर पड़ने की आशंकाओं ने भी चना-सरसों के भावों में तेजी ला दी है। आगे सुपर अल नीनो से गर्मी में बारिश कम रह सकती है। कुल मिलाकर विश्व एग्रो कमोडिटी पर संकट है।

- पुखराज चौपड़ा, एग्रो कमोडिटी एक्सपर्ट बीकानेर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Mar 2026 06:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / युद्ध के पैनिक में सरसों तेल गर्म, चना भी बढ़ रहा एमएसपी की ओर

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Schools : राजस्थान में 7,000 स्कूलों पर अभी नहीं लगेगा ताला, अचानक क्यों रोका गया ये फैसला

Rajasthan 7,000 schools will no longer be closed why was decision suddenly put on hold
बीकानेर

रात में थे यहां खेजड़ी के पेड़…सुबह बची ठूंठ, गांव वाले हुए हैरान, बीकानेर जिला मुख्यालय तक पहुंची खबर, आक्रोश

सोलर प्लांट के लिए काटे गए खेजड़ी के पेड़
बीकानेर

मदर मिल्क बैंक तैयार, फिर भी आठ साल से ममता पर ताला, दो विभागों की जिद का मिला ऐसा नतीजा ?

मदर मिल्क बैंक
बीकानेर

Bikaner: नख से सिर तक सोने-चांदी में सजी गणगौर पर 24 घंटे हथियारबंद पहरा, साल में सिर्फ 2 दिन दर्शन

चांदमल ढढ्ढा की गणगौर के साल में सिर्फ 2 दिन दर्शन, पत्रिका फोटो
बीकानेर

Bikaner: आईटीईपी पर अटका शिक्षक शिक्षा तंत्र, 440 में सिर्फ 4 को मंजूरी, 436 संस्थान अब भी कतार में

पत्रिका फाइल फोटो
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.