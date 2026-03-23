युद्ध के पैनिक में सरसों तेल गर्म, चना भी बढ़ रहा एमएसपी की ओर

युद्ध के चलते सबसे ज्यादा असर तेल-गैस और एग्रो कमोडिटी पर पड़ रहा है। दूसर फेक्टर मौसम का भी है। रबी की फसल के पकाव के समय अचानक से तापमान ज्यादा रहने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ा है। वैश्विक हालात में खाद की आपूर्ति प्रभावित होने का असर अगली फसल पर पड़ने की आशंकाओं ने भी चना-सरसों के भावों में तेजी ला दी है। आगे सुपर अल नीनो से गर्मी में बारिश कम रह सकती है। कुल मिलाकर विश्व एग्रो कमोडिटी पर संकट है।