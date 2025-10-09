Rajasthan: अंता से नरेश मीणा को नहीं मिला टिकट, सुखजिंदर रंधावा ने ली चुटकी; बोले- ट्विटर पर MLA पैदा नहीं होते

गौरतलब है कि कंवरलाल मीणा को सजा के बाद यह सीट खाली हुई। उन्होंने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया और सजा माफी के लिए राज्यपाल के पास दया याचिका दायर की, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण यह प्रक्रिया लंबित है। अब अंता सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, जो न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी इस सीट को बचाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, जबकि कांग्रेस 2023 की हार का हिसाब चुकाने के लिए उत्साहित है।