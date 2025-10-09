Rajasthan: अंता से नरेश मीणा को नहीं मिला टिकट, सुखजिंदर रंधावा ने ली चुटकी; बोले- ट्विटर पर MLA पैदा नहीं होते

पत्रिका फाइल फोटो
Anta Assembly By Election 2025: राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीकानेर में नरेश मीणा पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि ट्विटर पर एमएलए पैदा नहीं होते। मेरी गलती हो गई कि मैं नरेश मीणा का ट्वीट नहीं देख पाया। अगर पहले देख लिया होता, तो मैं उनसे मिलने चला जाता।
रंधावा ने कहा कि मैं छोटा आदमी हूं, और वो बहुत बड़े नेता हैं। रंधावा का यह बयान राजस्थान के सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। रंधावा ने यह बयान गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में टिकट उसी को मिलता है, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान हो और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हो।
बताते चलें कि बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर अपने दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें, यह चुनाव न केवल भाया की राजनीतिक वापसी का अवसर है, बल्कि कांग्रेस के लिए 2023 की हार को उलटने का मौका भी है। दूसरी ओर, बीजेपी इस सीट को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है।
बताते चलें कि अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट देकर नरेश मीणा को बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि अब नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं।
गौरतलब है कि कंवरलाल मीणा को सजा के बाद यह सीट खाली हुई। उन्होंने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया और सजा माफी के लिए राज्यपाल के पास दया याचिका दायर की, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण यह प्रक्रिया लंबित है। अब अंता सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, जो न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी इस सीट को बचाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, जबकि कांग्रेस 2023 की हार का हिसाब चुकाने के लिए उत्साहित है।
