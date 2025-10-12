Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

नयाशहर लूटकांड का पर्दाफाश: चार आरोपी गिरफ्तार, दो अब भी फरार, पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिरों से किया खुलासा

वारदात में कुल छह युवक शामिल थे। तीनों ने पहले बाइक से रेकी की, जबकि तीन अन्य ने छीना-झपटी कर बैग लेकर फरार हुए। चार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो की तलाश जारी है।

2 min read

बीकानेर

image

Brijesh Singh

Oct 12, 2025

नयाशहर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना अधिकारी कविता पूनिया के नेतृत्व में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अब भी फरार हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर लूट की रकम बरामद करने का प्रयास कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी और सीओ सिटी श्रवणदास संत के सुपरविजन में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। टीम ने वारदात स्थल और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही मुखबिरों की सूचना पर संदिग्धों को चिन्हित किया।

यह आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

थाना अधिकारी कविता पूनिया की टीम ने कार्रवाई करते हुए साजिद मुगल पुत्र मुश्ताक मुगल, निवासी रामपुरा बस्ती गली नंबर 2, साहिल पुत्र अय्यूब कायमखानी, निवासी सेखों का मोहल्ला, मोहम्मद अल्ताफ पुत्र मोहम्मद असलम और समीर पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी यूनिक स्कूल के पास, रोशनीघर चौराहा को गिरफ्तार किया है। चारों से पूछताछ जारी है और पुलिस बाकी दो फरार युवकों की तलाश कर रही है।

यह था मामला

परिवादी हर्ष विजय निवासी स्टेशन रोड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अक्टूबर की रात करीब पौने नौ बजे जब वह कोठारी अस्पताल के पास पहुंचा, तभी पीछे से आए बाइक सवार युवकों ने उस पर हमला कर आंखों में मिर्ची झोंक दी और बैग छीनने का प्रयास किया। झड़प के दौरान बैग फट गया और आरोपी उसमें रखे 2 लाख 81 हजार 345 रुपए लेकर फरार हो गए। परिवादी के अनुसार, बाइक सवारों के साथ एक कार भी थी, जिससे वह घबरा गया और मौके से भाग निकला।

छह युवक थे शामिल, दो अब भी फरार

थाना अधिकारी कविता पूनिया ने बताया कि वारदात में कुल छह युवक शामिल थे। तीनों ने पहले बाइक से रेकी की, जबकि तीन अन्य ने छीना-झपटी कर बैग लेकर फरार हुए। चार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो की तलाश जारी है।

कार्रवाई वाली टीम

कार्रवाई में थानाधिकारी कविता पूनिया, एसआई राकेश गोदारा, हंसराज, नरेश कुमार, पुरुषोत्तम, कपिल, अशोक, भवानी सिंह सहित एमपी नगर, कोतवाली और कोटगेट पुलिस टीम भी शामिल रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 11:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / नयाशहर लूटकांड का पर्दाफाश: चार आरोपी गिरफ्तार, दो अब भी फरार, पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिरों से किया खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तो अब शिक्षा विभाग की इस क्रांतिकारी पहल से सुधरेगा बच्चों का रिजल्ट…सरकारी स्कूलों में अब कोचिंग जैसा रिवीजन मॉडल

बीकानेर

चुपके-चुपके: रातों-रात गोचर हुई अराजीराज, बदला म्यूटेशन, सुजानदेसर-भीनासर गोचर अब राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी

बीकानेर

इस दीपावली खूब कीजिए खरीदारी… क्रेडिट कल्चर का त्योहारी बूम, बाजार में ‘ऑफर इकॉनमी’ की धूम

बीकानेर

सौर ऊर्जा से रोशन होंगे कार्यालय, भण्डार और पंपिंग स्टेशन

बीकानेर

बीकानेर में युवक से ढाई लाख की लूट, रेकी कर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

Rajasthan Police
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.