नयाशहर लूटकांड का पर्दाफाश: चार आरोपी गिरफ्तार, दो अब भी फरार, पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिरों से किया खुलासा

नयाशहर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना अधिकारी कविता पूनिया के नेतृत्व में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अब भी फरार हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर लूट की रकम बरामद करने का प्रयास कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी और सीओ सिटी श्रवणदास संत के सुपरविजन में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। टीम ने वारदात स्थल और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही मुखबिरों की सूचना पर संदिग्धों को चिन्हित किया।
यह आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे
थाना अधिकारी कविता पूनिया की टीम ने कार्रवाई करते हुए साजिद मुगल पुत्र मुश्ताक मुगल, निवासी रामपुरा बस्ती गली नंबर 2, साहिल पुत्र अय्यूब कायमखानी, निवासी सेखों का मोहल्ला, मोहम्मद अल्ताफ पुत्र मोहम्मद असलम और समीर पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी यूनिक स्कूल के पास, रोशनीघर चौराहा को गिरफ्तार किया है। चारों से पूछताछ जारी है और पुलिस बाकी दो फरार युवकों की तलाश कर रही है।
यह था मामला
परिवादी हर्ष विजय निवासी स्टेशन रोड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अक्टूबर की रात करीब पौने नौ बजे जब वह कोठारी अस्पताल के पास पहुंचा, तभी पीछे से आए बाइक सवार युवकों ने उस पर हमला कर आंखों में मिर्ची झोंक दी और बैग छीनने का प्रयास किया। झड़प के दौरान बैग फट गया और आरोपी उसमें रखे 2 लाख 81 हजार 345 रुपए लेकर फरार हो गए। परिवादी के अनुसार, बाइक सवारों के साथ एक कार भी थी, जिससे वह घबरा गया और मौके से भाग निकला।
छह युवक थे शामिल, दो अब भी फरार
थाना अधिकारी कविता पूनिया ने बताया कि वारदात में कुल छह युवक शामिल थे। तीनों ने पहले बाइक से रेकी की, जबकि तीन अन्य ने छीना-झपटी कर बैग लेकर फरार हुए। चार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो की तलाश जारी है।
कार्रवाई वाली टीम
कार्रवाई में थानाधिकारी कविता पूनिया, एसआई राकेश गोदारा, हंसराज, नरेश कुमार, पुरुषोत्तम, कपिल, अशोक, भवानी सिंह सहित एमपी नगर, कोतवाली और कोटगेट पुलिस टीम भी शामिल रही।
