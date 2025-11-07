Rajasthan: आज सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बनेगा नया रिकॉर्ड, विभाग ने जारी किए निर्देश

150th Anniversary Of Vande Mataram: राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूल 7 नवंबर को एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं। इस दिन बंकिमचंद्र चटर्जी के रचित राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एक दिन, एक समय और एक साथ सामूहिक राष्ट्रगीत गायन आयोजित किया जाएगा।