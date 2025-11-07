Rajasthan: आज सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बनेगा नया रिकॉर्ड, विभाग ने जारी किए निर्देश

फोटो: पत्रिका
150th Anniversary Of Vande Mataram: राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूल 7 नवंबर को एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं। इस दिन बंकिमचंद्र चटर्जी के रचित राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एक दिन, एक समय और एक साथ सामूहिक राष्ट्रगीत गायन आयोजित किया जाएगा।
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को निर्देश भेजे हैं। आदेशानुसार सुबह 10:15 बजे प्रदेश के सभी शिक्षा कार्यालयों और विद्यालयों में सामूहिक राष्ट्रगीत गायन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
बंकिमचंद्र चटर्जी की ओर से 150 वर्ष पूर्व लिखे गए इस प्रेरणादायी गीत की स्मृति में शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रव्यापी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत विद्यालयों में प्रतियोगिताएं, वंदे मातरम् से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियां और निबंध, भाषण प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी।
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगीत और कार्यालय समाप्ति के समय राष्ट्रगान का गायन किया जाए। पूर्व में विभाग ने ‘एक दिन, एक समय और एक साथ’ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित कर रिकॉर्ड बनाया था।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग