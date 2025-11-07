Rajasthan Crime: नाना ने अपने ही दोहिते को मौत के घाट उतारा, बेटी पर भी कुल्हाड़ी से हमला

बड़ी बेटी काजल बीच में आई तो शौकत ने कुल्हाड़ी उठाकर उस पर वार किया। वह टल गई, लेकिन पास खड़े बेटे असलम को कुल्हाड़ी लगी और वह आंगन में गिर गया। बच्चे को उठाने की कोशिश पर शौकत ने काजल पर कुल्हाडी़ से फिर वार किए। शोरशराबा सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और जैसे-तैसे काजल को बचाया। भीड़ देखकर शौकत कुल्हाड़ी हाथ में लिए घर से निकल गया। बाद में टैम्पो से काजल व उसके बेटे कोे अस्पताल लेकर आए।