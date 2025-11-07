Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

Rajasthan Crime: नाना ने अपने ही दोहिते को मौत के घाट उतारा, बेटी पर भी कुल्हाड़ी से हमला

Banswara Crime News: राजस्थान के बांसवाड़ा में नाना ने कुल्हाड़ी से अपने ही दोहिते की हत्या कर दी। आरोपी ने खुद की बेटी पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

बांसवाड़ा

image

Anil Prajapat

Nov 07, 2025

Banswara-Murder-Case

अस्पताल में भर्ती घायल काजल। फोटो: पत्रिका

बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शहर के मंदारेश्वर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने ही घर में परिजनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वारदात में कुल्हाड़ी के वार से उसकी युवा बेटी गंभीर घायल हुई, वहीं, तीन साल के नवासे की मौत हो गई।

कोतवाली के सीआई रूपसिंह चारण ने बताया कि गुरुवार शाम करीब साढ़े छह बजे शौकत नाम के व्यक्ति ने अपनी 27 वर्षीया बेटी काजल और 3 साल के नवासे असलम पुत्र अरबाज के साथ मारपीट की। बच्चे के शरीर पर गंभीर घाव लगे और मौत हो गई है। आरोपी को डिटेन किया है।

काजल की हालत गंभीर

काजल बेहोश होने से बयान देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वारदात का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। सिर में गहरा घाव होने से स्थिति गंभीर पर काजल को एमजी अस्पताल से उदयपुर रैफर कर किया गया है।

यह बताया शुरुआती घटनाक्रम

वारदात सुबह पड़ोसी से रास्ते के विवाद के नतीजे में होने के संकेत मिले। इसे लेकर शौकत ने सुबह अपनी पत्नी कुरैशा के साथ भी मारपीट की थी। मामले में मंदारेश्वर क्षेत्र निवासी शाइना ने बताया कि शाम को रोने-चिल्लाने की आवाज आई तो वह निकलकर पड़ोसी शौकत के घर गई। देखा कि शौकत अपनी छोटी बेटी को मार रहा है।

बहन को पिटता देख बचाने आई बड़ी बहन

बड़ी बेटी काजल बीच में आई तो शौकत ने कुल्हाड़ी उठाकर उस पर वार किया। वह टल गई, लेकिन पास खड़े बेटे असलम को कुल्हाड़ी लगी और वह आंगन में गिर गया। बच्चे को उठाने की कोशिश पर शौकत ने काजल पर कुल्हाडी़ से फिर वार किए। शोरशराबा सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और जैसे-तैसे काजल को बचाया। भीड़ देखकर शौकत कुल्हाड़ी हाथ में लिए घर से निकल गया। बाद में टैम्पो से काजल व उसके बेटे कोे अस्पताल लेकर आए।

Updated on:

07 Nov 2025 07:04 am

Published on:

07 Nov 2025 07:03 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Crime: नाना ने अपने ही दोहिते को मौत के घाट उतारा, बेटी पर भी कुल्हाड़ी से हमला

