Jaipur Bulldozer Action: जयपुर में फिर JDA की बड़ी कार्रवाई, 69 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण; 2 नई अवैध कॉलोनी भी ध्वस्त

उप महानिरीक्षक पुलिस (जविप्रा) राहुल कोटोकी के निर्देशन में प्रवर्तन टीम ने ग्राम मालपुरा डूंगर और सुमेल में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाकर करीब 69 बीघा सुविधा क्षेत्र की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई। टीम ने निर्माणाधीन मकान, कोठरियां, बाउंड्रीवाल और अन्य अवैध ढांचों को जेसीबी मशीनों व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया।