Jaipur Bulldozer Action: जयपुर में फिर JDA की बड़ी कार्रवाई, 69 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण; 2 नई अवैध कॉलोनी भी ध्वस्त

जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त करते हुए। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रवर्तन शाखा ने अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर बड़ी कारवाई की। साथ ही करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जेडीए ने आगरा रोड स्थित सुमेल क्षेत्र के जोन-10 में ईकोलॉजिकल जोन के तहत कार्रवाई करते हुए 69 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटवाया।
उप महानिरीक्षक पुलिस (जविप्रा) राहुल कोटोकी के निर्देशन में प्रवर्तन टीम ने ग्राम मालपुरा डूंगर और सुमेल में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाकर करीब 69 बीघा सुविधा क्षेत्र की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई। टीम ने निर्माणाधीन मकान, कोठरियां, बाउंड्रीवाल और अन्य अवैध ढांचों को जेसीबी मशीनों व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया।
साथ ही सुमेल व बेनाडा की ढाणी में विकसित की जा रही दो नई अवैध कॉलोनियों को भी नष्ट किया गया, जहां बिना स्वीकृति व भू-रूपांतरण के सड़कों और प्लॉटों की बाउंड्री बनाई जा रही थी।
जेडीए अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ईकोलॉजिकल जोन में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या कॉलोनी विकास सख्ती से रोका जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
