जयपुर में चला JDA का बुलडोजर, 60 फीट रोड पर हटाए 125 अतिक्रमण; 7 बीघा में बसी अवैध कॉलोनी भी ध्वस्त

बुलडोजर से अतिक्रमण हटाते हुए। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा, ग्रेटर नगर निगम और यातायात पुलिस ने राजधानी जयपुर में सामूहिक अभियान चलाकर सड़क सीमा को अतिक्रमण से मुक्त कराया। गोपालपुरा बाइपास को महेश नगर से जोड़ने वाली 60 फीट चौड़ी सड़क पर यह कार्रवाई की गई।
सड़क के दोनों ओर करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 125 स्थानों पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पाए गए। कार्रवाई के दौरान अत्यधिक लंबाई में बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां और रैम्प तोड़ दिए गए। इसके अलावा थड़ियां, ठेले, बांस-तंबू, तिरपाल और होर्डिंग भी हटाए गए।
जेडीए ने आगरा रोड स्थित ग्राम बस्सी में सात बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही एक वेयरहाउस योजना को भी ध्वस्त किया। यहां जेडीए ने 21 अक्टूबर को भी कार्रवाई की थी। भूमाफिया ने नाले की सरकारी जमीन को अपनी योजना में शामिल कर लिया था, जिसे जेडीए ने अतिक्रमण से मुक्त कराया।
