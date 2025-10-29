जयपुर में चला JDA का बुलडोजर, 60 फीट रोड पर हटाए 125 अतिक्रमण; 7 बीघा में बसी अवैध कॉलोनी भी ध्वस्त

जेडीए ने आगरा रोड स्थित ग्राम बस्सी में सात बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही एक वेयरहाउस योजना को भी ध्वस्त किया। यहां जेडीए ने 21 अक्टूबर को भी कार्रवाई की थी। भूमाफिया ने नाले की सरकारी जमीन को अपनी योजना में शामिल कर लिया था, जिसे जेडीए ने अतिक्रमण से मुक्त कराया।