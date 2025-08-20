बीकानेर. मानसून की बारिश और पुराने हो चुके सरकारी भवनों में से कई असुरक्षित की श्रेणी में पहुंच गए है। सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने अधिकार क्षेत्र के सरकारी भवनों का सर्वे कर जो भवन असुरक्षित हो गए है, उन पर चेतावनी बोर्ड लगा रहा है। विभाग की ओर से ऐसे भवनों पर ‘ भवन का यह भाग असुरक्षित है, इसे उपयोग में न लेवें’ की सूचना चस्पा कर रहा है। सानिवि की ओर से भवनों के सर्वे कार्य की शुरूआत संभाग की सबसे बड़ी अस्पताल पीबीएम से की जा रही है। सर्वे के दौरान ऐसे सरकारी भवनों का चिह्नीकरण किया जा रहा है, जो जर्जर अवस्था में है और वर्तमान में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है।