Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

सौर ऊर्जा से रोशन होंगे कार्यालय, भण्डार और पंपिंग स्टेशन

सौर ऊर्जा से अब नगर निगम के कार्यालय, भंडार सहित सीवरेज पंपिंग स्टेशन रोशन और संचालित होंगे। इसके लिए निगम के 11 कार्यालयों, पंपिंग स्टेशन, एमआरएफ प्लांट, सीएण्डडी वेस्ट प्लांट में रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित होंगे। 11 स्थानों पर कुल 245 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित होंगे। निगम मुख्य कार्यालय परिसर से इस कार्य की शुरूआत हो चुकी है। इससे निगम को हर साल चालीस लाख रूपए से अधिक की राशि बचत होगी।

2 min read

बीकानेर

image

Vimal Changani

Oct 11, 2025

बीकानेर. नगर निगम के मुख्य कार्यालय सहित पंपिंग स्टेशन और भण्डार अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इससे निगम को हर साल चालीस लाख रूपए से अधिक की राशि बचत होगी। सरकार की सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना के तहत निगम के 11 कार्यालयों, भण्डार, पंपिंग स्टेशन सहित कई प्लांट में सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर 245 किलोवाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर प्लांट लगेंगे और सौर ऊर्जा तैयार होगी। इसकी शुरुआत निगम मुख्य कार्यालय परिसर में हो गई है। मुख्य भवन की छत पर रूफ टॉप सोलर प्लांट के लिए स्ट्रक्चर लगना शुरू हो गया है। जल्द प्लेटें लगेंगी और सौर ऊर्जा तैयार होगी।

बनेगी 1500 यूनिट बिजली रोज

नगर निगम के अधिशाषी अभियंता (विद्युत) अनिल कनवाड़िया के अनुसार निगम के कार्यालयों, पंपिंग स्टेशन, भण्डार सहित कुल 11 स्थानों पर रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित होंगे। इन 11 स्थानों पर कुल 245 किलोवाट क्षमता के प्लांट स्थापित होंगे। इन प्लांट से प्रतिदिन लगभग 1500 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। निगम को हर साल लगभग 40 लाख रुपए की बचत होगी। एक्सईएन के अनुसार आरआरइसीएल (राजस्थान रिन्युएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लि.) इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी है। इसमें सरकारी भवनों की छतों और खाली परिसरों में सोलर ऊर्जा के प्लांट स्थापित किए जा रहे है।

यहां लगेंगे प्लांट

एक्सईएन विद्युत के अनुसार निगम मुख्य कार्यालय, डीडीआर भवन, निगम भण्डार, निगम उत्तर कार्यालय, बीछवाल फायर स्टेशन, एसपीएस शिवबाड़ी, एमआरएफ प्लांट, सीएण्डडी वेस्ट प्लांट, एसपीएस सुदर्शना नगर, एबीसी सेंटर, निगम क्वार्टर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे।

ये रहेंगे वंचित

निगम के 11 स्थानों पर रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित होने के बाद भी निगम के कुछ कार्यालय, सामुदायिक भवन, एसटीपी और एसपीएस सौर ऊर्जा से संचालन की सुविधा से वंचित रहेंगे। इनमें सुजानदेसर एसटीपी, शरह नथानिया एसटीपी, मुरलीधर फायर स्टेशन, एसपीएस पब्लिक पार्क, एसपीएस चांदमल बाग, रैन बसेरे, सामुदायिक भवन शामिल हैं।

रूफ टॉप सोलर प्लांट -एक स्थिति

11 स्थानों पर लगेंगे प्लांट

245 किलोवाट क्षमता होगी प्लांट की

1500 यूनिट रोज बिजली होगी उत्पन्न

40 लाख रुपए निगम को सालाना होगी बचत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 10:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / सौर ऊर्जा से रोशन होंगे कार्यालय, भण्डार और पंपिंग स्टेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीकानेर में युवक से ढाई लाख की लूट, रेकी कर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

Rajasthan Police
बीकानेर

Bikaner News: सौर ऊर्जा परियोजना के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान की आशंका

solar Plant
बीकानेर

Rajasthan: दिवाली पर सरकारी शिक्षकों को एक आदेश ने दिया टेंशन… अचानक से लगा छुट्टियों पर ब्रेक

teachers
बीकानेर

राजस्थान के लिए आइआरसीटीसी का तोहफा, सिर्फ इतने पैसे में घूमें दुबई-अबू धाबी, तुरंत कराएं बुकिंग

IRCTC Rajasthan Gift Travel Jaipur to Dubai and Abu Dhabi for just this much money book immediately
बीकानेर

Rajasthan: भाजपा नेताओं से वसुंधरा राजे का वादा, कहा- गोचर पुरानी धरोहर, मुख्यमंंत्री से बात करने मैं साथ चलूंगी

Vasundhara Raje
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.