सौर ऊर्जा से रोशन होंगे कार्यालय, भण्डार और पंपिंग स्टेशन

बीकानेर. नगर निगम के मुख्य कार्यालय सहित पंपिंग स्टेशन और भण्डार अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इससे निगम को हर साल चालीस लाख रूपए से अधिक की राशि बचत होगी। सरकार की सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना के तहत निगम के 11 कार्यालयों, भण्डार, पंपिंग स्टेशन सहित कई प्लांट में सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर 245 किलोवाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर प्लांट लगेंगे और सौर ऊर्जा तैयार होगी। इसकी शुरुआत निगम मुख्य कार्यालय परिसर में हो गई है। मुख्य भवन की छत पर रूफ टॉप सोलर प्लांट के लिए स्ट्रक्चर लगना शुरू हो गया है। जल्द प्लेटें लगेंगी और सौर ऊर्जा तैयार होगी।
बनेगी 1500 यूनिट बिजली रोज
नगर निगम के अधिशाषी अभियंता (विद्युत) अनिल कनवाड़िया के अनुसार निगम के कार्यालयों, पंपिंग स्टेशन, भण्डार सहित कुल 11 स्थानों पर रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित होंगे। इन 11 स्थानों पर कुल 245 किलोवाट क्षमता के प्लांट स्थापित होंगे। इन प्लांट से प्रतिदिन लगभग 1500 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। निगम को हर साल लगभग 40 लाख रुपए की बचत होगी। एक्सईएन के अनुसार आरआरइसीएल (राजस्थान रिन्युएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लि.) इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी है। इसमें सरकारी भवनों की छतों और खाली परिसरों में सोलर ऊर्जा के प्लांट स्थापित किए जा रहे है।
यहां लगेंगे प्लांट
एक्सईएन विद्युत के अनुसार निगम मुख्य कार्यालय, डीडीआर भवन, निगम भण्डार, निगम उत्तर कार्यालय, बीछवाल फायर स्टेशन, एसपीएस शिवबाड़ी, एमआरएफ प्लांट, सीएण्डडी वेस्ट प्लांट, एसपीएस सुदर्शना नगर, एबीसी सेंटर, निगम क्वार्टर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे।
ये रहेंगे वंचित
निगम के 11 स्थानों पर रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित होने के बाद भी निगम के कुछ कार्यालय, सामुदायिक भवन, एसटीपी और एसपीएस सौर ऊर्जा से संचालन की सुविधा से वंचित रहेंगे। इनमें सुजानदेसर एसटीपी, शरह नथानिया एसटीपी, मुरलीधर फायर स्टेशन, एसपीएस पब्लिक पार्क, एसपीएस चांदमल बाग, रैन बसेरे, सामुदायिक भवन शामिल हैं।
