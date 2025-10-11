सौर ऊर्जा से रोशन होंगे कार्यालय, भण्डार और पंपिंग स्टेशन

बीकानेर. नगर निगम के मुख्य कार्यालय सहित पंपिंग स्टेशन और भण्डार अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इससे निगम को हर साल चालीस लाख रूपए से अधिक की राशि बचत होगी। सरकार की सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना के तहत निगम के 11 कार्यालयों, भण्डार, पंपिंग स्टेशन सहित कई प्लांट में सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर 245 किलोवाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर प्लांट लगेंगे और सौर ऊर्जा तैयार होगी। इसकी शुरुआत निगम मुख्य कार्यालय परिसर में हो गई है। मुख्य भवन की छत पर रूफ टॉप सोलर प्लांट के लिए स्ट्रक्चर लगना शुरू हो गया है। जल्द प्लेटें लगेंगी और सौर ऊर्जा तैयार होगी।