सूखी जमीन पर कैसे लहलहा रही घोटाले की फसल, यह देखना हो तो पढ़ लीजिए यह खबर…चकरा जाएंगे

श्रीडूंगरगढ़. बीकानेर. मूंगफली उत्पादन में एशिया के सबसे बड़े ब्लॉक श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में फर्जी गिरदावरी का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि कई बारानी खेतों को सिंचित दिखाकर बाजरा, मोठ और ग्वार की जगह मूंगफली की फसल अंकित कर दी गई। सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए यह फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर किया गया है। इससे न केवल पात्र किसान गिरदावरी से वंचित रह गए, बल्कि कई किसानों को तो इस बात की जानकारी तक नहीं कि उनके खेत की गिरदावरी में मूंगफली दर्ज है।