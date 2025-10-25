Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

सूखी जमीन पर कैसे लहलहा रही घोटाले की फसल, यह देखना हो तो पढ़ लीजिए यह खबर…चकरा जाएंगे

इससे न केवल पात्र किसान गिरदावरी से वंचित रह गए, बल्कि कई किसानों को तो इस बात की जानकारी तक नहीं कि उनके खेत की गिरदावरी में मूंगफली दर्ज है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Brijesh Singh

Oct 25, 2025

श्रीडूंगरगढ़. बीकानेर. मूंगफली उत्पादन में एशिया के सबसे बड़े ब्लॉक श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में फर्जी गिरदावरी का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि कई बारानी खेतों को सिंचित दिखाकर बाजरा, मोठ और ग्वार की जगह मूंगफली की फसल अंकित कर दी गई। सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए यह फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर किया गया है। इससे न केवल पात्र किसान गिरदावरी से वंचित रह गए, बल्कि कई किसानों को तो इस बात की जानकारी तक नहीं कि उनके खेत की गिरदावरी में मूंगफली दर्ज है।

किसानों को नहीं पता, खेतों में ट्यूबवेलतक नहीं

राजस्थान पत्रिका संवाददाता की ओर से इंदपालसर, गुसाईंसर और सूडसर गांवों में किए गए मौके निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि उनके खेत पूरी तरह बारानी हैं और उन्होंने ग्वार, मोठ व बाजरे की बुआई की हुई है।

किसान कुंभसिंह कहते हैं, हम बाहर रहते हैं और खेत में काश्तकार खेती करता है। गिरदावरी कब हुई, इसकी हमें जानकारी ही नहीं। इसी तरह कानूसिंह ने बताया कि उनके आस-पास भी किसी खेत में ट्यूबवेल नहीं है, जबकि गिरदावरी में सिंचित भूमि और मूंगफली की फसल दर्शाई गई है।जगदीश कहते हैं हमारे खेत में ट्यूबवेल नहीं, फिर मूंगफली की बुआई कैसे संभव है?

जांच की मांग तेज, प्रशासन पर उठे सवाल

श्रीडूंगरगढ़ ब्लॉक एशिया का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन क्षेत्र है। ऐसे में बड़े स्तर पर फर्जी गिरदावरी सामने आना प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े करता है। भारतीय किसान संघ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। तहसील अध्यक्ष बजरंग धारणियां ने कहा कि कुछ हल्कों में तो बंजर भूमि पर भी मूंगफली की गिरदावरी अंकित कर दी गई है। अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए यह खेल हुआ है।

राजनीतिक हलचल भी

कांग्रेसी नेता हेतराम जाखड़ ने कहा, मूंगफली गिरदावरी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इससे मेहनतकश किसानों को नुकसान पहुंचा है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो।

हड़बड़ाए एसडीएम पहुंचे मौके पर

फर्जी गिरदावरी की शिकायत के बाद शुक्रवार को उपखंड अधिकारी शुभम शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में जांच की। उन्होंने कहा, गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस दौरान तहसीलदार श्रीवर्द्धन शर्मा भीमौजूद रहे।

लाखों का गड़बड़झाला, संगठित गिरोह का अंदेशा

इस फर्जीवाड़े के पीछे संगठित गिरोह होने की आशंका जताई जा रही है। वर्तमान में मूंगफली का बाजार मूल्य करीब 5000-5500 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि सरकारी समर्थन मूल्य 7263 रुपए प्रति क्विंटल है।एक फर्जी गिरदावरी से 40 क्विंटल मूंगफली बेचने पर करीब 80,000 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा संभव है। यही वजह है कि कुछ लोगों ने बारानी खेतों को सिंचित दिखाकर फर्जी गिरदावरी का सहारा लिया।

ऐसा भी हुआ

जानकारों के अनुसार, गिरदावरी के दौरान पटवारी को खेत पर जाकर लोकेशन सहित लाइव फोटो अपलोड करनी होती है। लेकिन कई स्थानों पर यह प्रक्रिया कागज़ों में ही निपटा दी गई। किसान ओमप्रकाश जाखड़ (इंदपालसर गुसाईंसर) बताते हैं कि कुछ लोगों ने मूंगफली फसल की एचडी तस्वीरों या पोस्टरों का उपयोग करके फोटो अपलोड कर दी, जिससे सिस्टम में फर्जी गिरदावरी दर्ज हो गई। वास्तविक किसानों की गिरदावरी अब तक ऑनलाइन नहीं चढ़ाई गई, जबकि जुगाड़बाजों ने फोटो एडिटिंग सहित तकनीकी हेरफेर से गिरदावरी पूरी करवा ली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 11:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / सूखी जमीन पर कैसे लहलहा रही घोटाले की फसल, यह देखना हो तो पढ़ लीजिए यह खबर…चकरा जाएंगे

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सच हुए सपनेः बकरी चराने वाले मजदूर के बेटे का एमबीबीएस में चयन, अपने समाज से पहला डॉक्टर…

बीकानेर

Rajasthan: कलक्टर आवास के पास महिला जज से लूट, टूटे पैर के साथ आरोपी की हुई परेड

loot in bikaner
बीकानेर

Bikaner: भेड़-बकरियां चुराने के लिए किया मर्डर, मुंह पर टेप लगी चारपाई पर पड़ी मिली लाश, सगे भाइयों समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

बीकानेर

बीकानेर पूर्व राजघराने का विवाद फिर सुर्खियों में, जूनागढ़ में राजश्री कुमारी को प्रवेश से रोका

Rajshree-Kumari-2
बीकानेर

आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस पर 29 अक्टूबर को बीकानेर में रैली

संवाददाता सम्मलेन में जानकारी देते नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल।
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.