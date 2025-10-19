दीपावली की रात जब गली-गली गूंजता है…वाह बन्नाटी वाह

दीपावली के दिन जब हर घर, आंगन और पूरा रोशनी से जगमग होता है, उस समय बीकानेर की गलियों में ‘ वाह, बन्नाटी वाह’ की गूंज रहती है। यह प्राचीन परंपरा सिर्फ एक खेल ही नहीं, बल्कि लोक आस्था, साहस हैरत अंगेज प्रदर्शन का संगम भी है। ‘बन्नाटी’ छह फीट की एक लकड़ी के दोनों और सूती कपड़ों से बनाए गए कोड़ो को तेल में ​भिगोकर जलाते है और बच्चों से बुजुर्ग तक इस जलती हुई बन्नाटी के साथ हैरत अंगेज प्रदर्शन करते है। 2 min read