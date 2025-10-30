बीकानेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, पटवारी और ई-मित्र संचालक रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

एसीबी के अनुसार परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसकी पांचू स्थित कृषि भूमि में बिजली टावर के नीचे आई भूमि के मुआवजे की चौथी किश्त करीब 50 हजार रुपए जारी कराने के लिए पटवारी अम्बालाल मीणा ने चार हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। यह राशि ई-मित्र संचालक श्रीराम जाट के माध्यम से देने को कहा गया था।