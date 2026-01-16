Rajasthan: सोलर प्लांट लगाने के लिए काट दी 900 खेजड़ी, वन प्रेमियों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी

गौरतलब है कि मंगलवार देर रात को भानीपुरा और करणीसर भाटियान में वन माफिया ने करीब 900 खेजड़ी काट डाली। इस पर वन प्रेमियों ने जिला प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। जीव रक्षा संस्था जिलाध्यक्ष धारणियां ने कहा कि पिछले दो साल से छतरगढ़ व पूगल उपखंड क्षेत्र सहित अन्य जगहों में करीब 18 लाख खेजड़ी कट चुकी है। अभी भी जगह-जगह इन पेड़ों का बड़े पैमाने पर सफाया किया जा रहा है, जिससे वन प्रेमी आक्रोशित हैं।

