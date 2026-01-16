Rajasthan: सोलर प्लांट लगाने के लिए काट दी 900 खेजड़ी, वन प्रेमियों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी

Photo- Patrika
Bikaner News: छत्तरगढ़। जिले के पूगल उपखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना अन्तर्गत विकसित किए जा रहे सोलर पॉवर प्लांट के लिए बड़े पैमाने पर खेजड़ी की बलि दी जा रही है।
मंगलवार रात्रि काे भी भानीपुरा व करणीसर भाटियान गांव में करीब 900 खेजड़ी काट दी। इसके परिवहन करने का मामला गुरुवार को सामने आया है।
गुरुवार शाम को जब वन प्रेमियों का दल जीव रक्षा संस्था जिलाध्यक्ष मोखराम धारणियां के नेतृत्व में भानीपुरा और करणीसर भाटियान के बारानी क्षेत्र में चल रहे सोलर पॉवर प्लांट कार्य स्थल पर पहुंचे, तो भानीपुरा में करीब 500 खेजड़ी व करणीसर भाटियान में लगभग 400 खेजड़ी काटी मिली।
इस पर वन प्रेमियों ने संबंधित कम्पनी खिलाफ कड़ा ऐतराज जताया और इस बारे में पूगल एसडीएम व तहसीलदार को जानकारी दी गई, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी प्रशासन के कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा, तो वन प्रेमियों ने सोलर पॉवर प्लांट में घुसने का प्रयास किया, तो कम्पनी अधिकारियों ने अंदर जाने नहीं दिया।
इसके बाद पूगल नायब तहसीलदार व हल्का पटवारी भानीपुरा पहुंचे, तो उन्हें भी सोलर पॉवर प्लांट कम्पनी के गेट पर ही रोक दिया। कम्पनी के उच्च अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा गया। काफी मशक्कत के बाद नायब तहसीलदार को प्लांट में जाने दिया। जब वन प्रेमियों ने नायब तहसीलदार से खेजड़ी कटाई को लेकर जानना चाहा, तो कोई जबाब नहीं मिला
गौरतलब है कि मंगलवार देर रात को भानीपुरा और करणीसर भाटियान में वन माफिया ने करीब 900 खेजड़ी काट डाली। इस पर वन प्रेमियों ने जिला प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। जीव रक्षा संस्था जिलाध्यक्ष धारणियां ने कहा कि पिछले दो साल से छतरगढ़ व पूगल उपखंड क्षेत्र सहित अन्य जगहों में करीब 18 लाख खेजड़ी कट चुकी है। अभी भी जगह-जगह इन पेड़ों का बड़े पैमाने पर सफाया किया जा रहा है, जिससे वन प्रेमी आक्रोशित हैं।
बीकानेर जिलाध्यक्ष धारणियां के नेतृत्व में जगदीश बिश्नोई, लालसिंह भानीपुरा, मांगूसिंह भानीपुरा, जीआर गोदारा सहित वन प्रेमियों ने सोलर प्लांट के आगे अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी देते हुए कहा है कि वन प्रेमियों की बात प्रशासन हल्के में ना ले। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो सैकड़ों लोगों खेजड़ी बचाने के लिए शहीद होने के लिए तैयार है।
गौरतलब है कि गत सप्ताह भी कालासर ग्राम पंचायत क्षेत्र में सैकड़ों खेजड़ी काटी गई थी, लेकिन उपखंड प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वन माफिया ने प्रशासन की चुप्पी का फायदा उठाते हुए मंगलवार देर रात को सैकड़ों खेजड़ी पर फिर आरी चला दी। इससे पूर्व गत माह करणीसर भाटियान में 418 खेजड़ी काटी गई थी।
