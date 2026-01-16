16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जालोर

जालोर समाचार: राजस्थान पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 50,000 का इनामी ‘डाकुड़ा’ सांचौर में पकड़ा

राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जालोर के शराब तस्कर डाकुड़ा को सांचौर से गिरफ्तार किया।

जालोर

image

Santosh Trivedi

Jan 16, 2026

jalore news

पुलिस की गिरफ्त में डाकुड़ा।

Jalore News: राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने शुक्रवार को जालोर के शराब तस्कर प्रकाश जाणी उर्फ पप्पू उर्फ डाकुड़ा निवासी चितलवाना को सांचौर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर आईजी जोधपुर रेंज की ओर से 50 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि एजीटीएफ के कांस्टेबल सुनील और सुमेर सिंह को सूचना मिली थी कि लंबे समय से फरार चल रहा प्रकाश जाणी अपने परिवार से मिलने जोधपुर आया है।

वहां से फिर गांव की ओर निकला है। सूचना की पुष्टि होते ही डीएसपी फूलचंद टेलर व एएसआई राकेश जाखड़ ने विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने आरोपी की रैकी शुरू की, तो वह अपनी लोकेशन बार-बार बदलने लगा।

2 किलोमीटर तक भागता रहा बदमाश

पुलिस टीम ने जब सांचौर के पास आरोपी का पीछा करना शुरू किया तो शातिर तस्कर डाकुड़ा को पुलिस की भनक लग गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने भागने की कोशिश की।

इसके बाद एजीटीएफ और बदमाश के बीच करीब डेढ़ से दो किलोमीटर तक लुका-छिपी और दौड़ चलती रही। अंतत: टीम ने सांचौर के चार रास्ता चौराहा रानीवाड़ा रोड के पास उसे चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया।

16 Jan 2026 10:09 pm

