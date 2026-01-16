जालोर समाचार: राजस्थान पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 50,000 का इनामी ‘डाकुड़ा’ सांचौर में पकड़ा

Jalore News: राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने शुक्रवार को जालोर के शराब तस्कर प्रकाश जाणी उर्फ पप्पू उर्फ डाकुड़ा निवासी चितलवाना को सांचौर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर आईजी जोधपुर रेंज की ओर से 50 हजार रुपए का इनाम घोषित था।