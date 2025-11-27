Rajasthan AGTF Action: राजस्थान एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात 6161 गैंग का सरगना गिरफ्तार

दिनेश एम.एन. ने बताया कि इस गैंग का तरीका बेहद खौफनाक रहा है। गैंग के सदस्यों का मुख्य कार्य हाईवे होटलों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाना और बाद में धमकी भरी पर्ची भेजकर रंगदारी मांगना था। आरोपी प्रदीप पर रंगदारी, बैंक लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे तीन दर्जन से अधिक संगीन अपराध दर्ज हैं। सात मामलों में फरार रहने पर एसपी कोटपूतली ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।