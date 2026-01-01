Rajsathan: साइबर शिकायतों के निस्तारण में बीकानेर अव्वल, जानिए टॉप-3 में और कौन से जिले शामिल

प्रदेश में 17 करोड़ 60 लाख 25 हजार 192 रुपए की साइबर ठगी हुई। इसमें से 4 करोड़ 98 लाख 5 हजार 297 रुपए की राशि होल्ड करवाई गई। करीब 1 करोड़ 29 लाख 76 हजार 853 रुपए पीड़ितों को वापस दिलवाए गए। समय पर बैंक खातों को होल्ड करने और बैंकिंग नेटवर्क से अच्छे समन्वय की वजह से बड़ी राशि अपराधियों के हाथ नहीं लगी।