Bikaner : बीकानेर शहर से ट्रैक हटाने की संभावना तलाशे रेलवे, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

इस मामले को न्यायालय ने 2014 में दायर मुख्य जनहित याचिका मुकुल कृष्ण व्यास एवं अन्य बनाम भारत संघ से जोड़ा है। यह रेलवे लाइन स्थानांतरण से संबंधित है। व्यास ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के छात्र रहते याचिका दायर की थी। आरके दास गुप्ता तीन दशक से बीकानेर शहर से रेलवे लाइन हटाने के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उनकी याचिका में अनिल व्यास अधिवक्ता के रूप में पैरवी कर रहे है।