Bikaner: हमारी मूंगफली के तेल से किस्मत चमका रहे दूसरे स्टेट, सालाना एक करोड़ बोरी का निर्यात

Groundnut exports to other States: बीकानेर। प्रदेश ही नहीं देश में गुणवत्तापूर्ण मूंगफली उत्पादन में सिरमौर बीकानेर जिला होने के बावजूद यहां के किसानों से लेकर उद्यमियों तक के हाथ पल्ले ज्यादा कुछ नहीं पड़ रहा है। सालाना एक करोड़ बोरी मूंगफली बीकानेर की मंडियों से ट्रकों में भरकर देशभर में और विदेशों में जाती है। गिनी-चुनी ऑयल मिलों को छोड़कर मूंगफली फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां बीकानेर में नहीं है। मूंगफली का छिलका हटाकर उसके गोटे से खाद्य प्रोडक्ट्स बनाने, तेल निकालने, पशु आहार तैयार करने सहित कई तरह के उद्योग यहां पनप सकते है। परन्तु सरकारी अनदेखी के चलते यह सब दूसरे राज्य कर रहे है।