Bikaner: हमारी मूंगफली के तेल से किस्मत चमका रहे दूसरे स्टेट, सालाना एक करोड़ बोरी का निर्यात

ऑयल मिलों में सालाना 60 लाख बोरी मुंगफली की खपत, पत्रिका फोटो
Groundnut exports to other States: बीकानेर। प्रदेश ही नहीं देश में गुणवत्तापूर्ण मूंगफली उत्पादन में सिरमौर बीकानेर जिला होने के बावजूद यहां के किसानों से लेकर उद्यमियों तक के हाथ पल्ले ज्यादा कुछ नहीं पड़ रहा है। सालाना एक करोड़ बोरी मूंगफली बीकानेर की मंडियों से ट्रकों में भरकर देशभर में और विदेशों में जाती है। गिनी-चुनी ऑयल मिलों को छोड़कर मूंगफली फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां बीकानेर में नहीं है। मूंगफली का छिलका हटाकर उसके गोटे से खाद्य प्रोडक्ट्स बनाने, तेल निकालने, पशु आहार तैयार करने सहित कई तरह के उद्योग यहां पनप सकते है। परन्तु सरकारी अनदेखी के चलते यह सब दूसरे राज्य कर रहे है।
मूंगफली की प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं लगी होने का नुकसान किसानों को भी होता है। मूंगफली के पूरे दाम नहीं मिल पाते। स्थानीय खरीददार कम होने से माल मंडियों में कई दिनों तक पड़ा रहता है। साथ ही मूंगफली की प्रोसेसिंग यूनिट्स से पैदा होने वाले रोजगार और कामगारों से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का पहिया भी घूम सकता है।
इस बार गुजरात में बेमौसम बरसात से वहां की मूंगफली की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ देश में बीकानेर की मूंगफली की क्वालिटी का डंका बज रहा है। अकेली बीकानेर अनाज मंडी में इस सीजन में सवा करोड़ बोरी मूंगफली का कारोबार रहने का अनुमान है। इसमें से 60 लाख बोरी गुजरात सहित अन्य राज्यों में निर्यात हो चुका है। प्रदेश में सीजन में सवा करोड़ बोरी मूंगफली का निर्यात रहने वाला है।
बीकानेर व आस-पास के क्षेत्र में करीब 150 तेल मिलों में मूंगफली का तेल निकाला जाता है। हालांकि तेल से फूड प्रोडेक्ट प्रोसेसिंग की यूनिट्स नहीं है। ऐसे में मिलों से तेल का 90 फीसदी हिस्सा बाहर भेज दिया जाता है। सालाना करीब तीस लाख बोरी मूंगफली से तेल का उत्पादन होता है। शेष मूंगफली दूसरे राज्यों की ऑयल मिलों में चली जाती है। तेल निकालने के बाद पशु आहार खल भी बनती है।
बीकानेर से मूंगफली का निर्यात ताे बड़ी मात्रा होता है। बाहर के व्यापारियों की नजर यहां की उच्च क्लालिटी की मूंगफली पर रहती है। प्रतिदिन 200 टन तेल का निर्यात भी किया जाता है। यह तेल भी गत चार-पांच माह से जा रहा है। गुजरात में बरसात से मूंगफली की फसल खराब हो गई थी। इस वजह से इस बार तेल व मूंगफली की मांग बढ़ गई है।
