Good News: सरकारी स्कूलों में 23 जनवरी को ‘मेगा पीटीएम, 3 लाख से ज्यादा बेटियों को मिलेगी खुशियों की सवारी

मेगा पीटीएम में बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण, पत्रिका फोटो
PTM in government schools on January 23rd: जयपुर। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में 23 जनवरी को राज्य स्तरीय मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इस खास दिन पर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली पात्र बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण कर उन्हें शिक्षा के सफर का तोहफा देगी। प्रदेश में कुल 3 लाख 34 हजार 278 बेटियों को नि:शुल्क साइकिल का तोहफा मिलेगा।
जयपुर में होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं 500 बालिकाओं को साइकिलें प्रदान करेंगे। निदेशालय के निर्देशों के अनुसार साइकिल वितरण का यह कार्यक्रम समारोह के अंत में रखा जाएगा। इस दौरान सभी लाभार्थी छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में एक कतार में खड़ी होंगी और साइकिलों के साथ उनकी फोटोग्राफी करवाई जाएगी। भीलवाड़ा जिले में 15 हजार 635 साइकिलों का वितरण किया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने लुधियाना की 'कोहिनूर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड' को कुल 3 लाख 34 हजार 278 साइकिलों की आपूर्ति का आदेश दिया है। राज्य के सभी जिलों में साइकिलों की खेप पहुंचना शुरू हो गई है। आदेश के अनुसार जहां पर साइकिल पहुंच गई है वहां तकनीकी समिति से निरीक्षण करवाकर मेगा पीटीएम के दिन वितरण किया जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने फर्म को कम से कम 21 साइकिलें चालू हालत में जिला मुख्यालय पहुंचाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रतीकात्मक वितरण शुरू किया जा सके।
भीलवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक राजेन्द्र गग्गड़ ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार 23 जनवरी को मेगा पीटीएम के दौरान बालिकाओं को साइकिल वितरण की तैयारी कर ली गई है। जिले को कुल 15 हजार 635 साइकिल मिलेंगी। इसमें से बनेड़ा, मांडल तथा शाहपुरा में कुछ साइकिलों का वितरण हो चुका है। जबकि 23 जनवरी को हर विद्यालयों में साइकिल का वितरण होगा। इनमें सुवाणा ब्लॉक में 1541 तथा राजेन्द्र मार्ग स्कूल के अधीन आने वाले विद्यालयों में 1614 साइकिलों का वितरण होगा।
