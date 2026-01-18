18 जनवरी 2026,

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाने का आरोपी आबू रोड से ट्रेन में बैठा; अजमेर में तस्दीक, जयपुर जंक्शन पर दबोचा

Senior Teacher Recruitment Exam-2022 Paper Leak Case: जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने हेल्पलाइन पर मिली सूचना के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 पेपरलीक मामले में वांटेड सुरेश कुमार बिश्नोई को चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 18, 2026

वांटेड सुरेश कुमार बिश्नोई अरेस्ट, पत्रिका फोटो

वांटेड सुरेश कुमार बिश्नोई अरेस्ट, पत्रिका फोटो

Senior Teacher Recruitment Exam-2022 Paper Leak Case: जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने हेल्पलाइन पर मिली सूचना के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 पेपरलीक मामले में वांटेड सुरेश कुमार बिश्नोई को चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाने के लिए सौदा किया था। एसओजी ने मामले में अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरारी काटने के लिए कई शहरों में घूमकर राजस्थान से बाहर जाने की फिराक में था।

एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ न्यायालय की ओर से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी था। एसओजी हेल्पलाइन पर सूचना मिली कि सुरेश कुमार बिश्नोई फरारी काटते हुए राज्य से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और जयपुर से करीब 482 किमी दूर माउंट आबू क्षेत्र में आबू रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठा है।

अब तक 70 आरोपी गिरफ्तार

एसओजी टीम ने अजमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने पर फोटो के आधार पर आरोपी की पहचान की। इसके बाद जयपुर जंक्शन पर ट्रेन आने पर पहले से मौजूद टीम ने उसे दबोच लिया। अनुसंधान अधिकारी प्रकाश शर्मा ने तस्दीक के बाद शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 70 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

7 लाख में तय हुआ था सौदा

जांच में सामने आया कि आरोपी ने 24 दिसंबर 2022 को होने वाली सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा के लिए अपने स्थान पर सांचौर के गुंदर निवासी गणपतलाल बिश्नोई को डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठाया था। परीक्षा केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिरी रायडा, जिला उदयपुर था। आरोपी ने डमी अभ्यर्थी से 7 लाख रुपए में सौदा तय किया था। हालांकि परीक्षा से पहले ही गैंग पकड़ी गई थी।

27 पकड़े जाने पर खुला था राज

एएसपी प्रकाश शर्मा ने बताया कि 22 दिसंबर 2022 की रात उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक वाहन (आरजे-19 पीबी 1216) से पुलिस ने 27 लोगों को पकड़ा था, जिनमें 4 परीक्षार्थी भी शामिल थे। इनके पास से सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय का लीक प्रश्नपत्र बरामद हुआ था। इसी कार्रवाई से संगठित पेपर लीक गिरोह का पर्दाफाश हुआ।

