वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाने का आरोपी आबू रोड से ट्रेन में बैठा; अजमेर में तस्दीक, जयपुर जंक्शन पर दबोचा

Senior Teacher Recruitment Exam-2022 Paper Leak Case: जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने हेल्पलाइन पर मिली सूचना के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 पेपरलीक मामले में वांटेड सुरेश कुमार बिश्नोई को चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाने के लिए सौदा किया था। एसओजी ने मामले में अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरारी काटने के लिए कई शहरों में घूमकर राजस्थान से बाहर जाने की फिराक में था।