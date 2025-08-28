देर रात शराब देने से मना करना ठेका संचालक को पड़ा महंगा, नाराज व्यक्ति ने ठेके में ही लगा दी आग

बीकानेर जिले के नाल में शराब ठेका बंद करने के दौरान शराब लेने आए व्यक्ति को शराब नहीं देना ठेका संचालक को महंगा पड़ गया। शराब नहीं मिलने से नाराज व्यक्ति ने देर रात को शराब ठेके में आग लगा दी। ठेका संचालक सुबह ठेके पर पहुंचा, तो उसे आग का पता चला।
आरोपी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। ठेका संचालक सुमित निर्वाण की ओर से सांवरा भाट पुत्र भगताराम व एक अन्य के खिलाफ नाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि बुधवार रात को तय समय पर उसने ठेका बंद कर दिया और घर जाने लगा। तब आरोपी वहां पहुंचे और शराब मांगी। तय समय बाद शराब देने से मना करने पर वह नाराज हो गया।
इस पर परिवादी अपने घर आ गया। अर्द्धरात्रि को आरोपी आए और दुकान के शटर पर पेट्रोल छिड़क कर कर आग लगा दी, जिससे शटर व अन्य सामान जल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
राजस्थान में शाम 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर कानूनी रोक है। इस अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन कई बार ये नियम कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं।