देर रात शराब देने से मना करना ठेका संचालक को पड़ा महंगा, नाराज व्यक्ति ने ठेके में ही लगा दी आग

बीकानेर जिले के नाल में शराब ठेका बंद करने के दौरान शराब लेने आए व्यक्ति को शराब नहीं देना ठेका संचालक को महंगा पड़ गया। शराब नहीं मिलने से नाराज व्यक्ति ने देर रात को शराब ठेके में आग लगा दी। ठेका संचालक सुबह ठेके पर पहुंचा, तो उसे आग का पता चला।