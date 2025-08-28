Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

देर रात शराब देने से मना करना ठेका संचालक को पड़ा महंगा, नाराज व्यक्ति ने ठेके में ही लगा दी आग

शराब नहीं मिलने से नाराज व्यक्ति ने देर रात को ठेके में आग लगा दी।

बीकानेर

Lokendra Sainger

Aug 28, 2025

liquor mart
Photo- Meta AI

बीकानेर जिले के नाल में शराब ठेका बंद करने के दौरान शराब लेने आए व्यक्ति को शराब नहीं देना ठेका संचालक को महंगा पड़ गया। शराब नहीं मिलने से नाराज व्यक्ति ने देर रात को शराब ठेके में आग लगा दी। ठेका संचालक सुबह ठेके पर पहुंचा, तो उसे आग का पता चला।

आरोपी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। ठेका संचालक सुमित निर्वाण की ओर से सांवरा भाट पुत्र भगताराम व एक अन्य के खिलाफ नाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है।

परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि बुधवार रात को तय समय पर उसने ठेका बंद कर दिया और घर जाने लगा। तब आरोपी वहां पहुंचे और शराब मांगी। तय समय बाद शराब देने से मना करने पर वह नाराज हो गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में महिला कॉलेज के प्राचार्य निलंबित, स्टाफ ने की कलेक्टर से शिकायत; आदेश जारी
दौसा
dausa women college

इस पर परिवादी अपने घर आ गया। अर्द्धरात्रि को आरोपी आए और दुकान के शटर पर पेट्रोल छिड़क कर कर आग लगा दी, जिससे शटर व अन्य सामान जल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राजस्थान में शाम 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर कानूनी रोक है। इस अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन कई बार ये नियम कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं।

ये भी पढ़ें

दो महिलाओं ने दिनदहाड़े से 10 लाख का हार चुराया, ज्वेलरी शोरूम में बुर्का पहनकर आई थी
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 10:06 pm

Published on:

28 Aug 2025 10:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / देर रात शराब देने से मना करना ठेका संचालक को पड़ा महंगा, नाराज व्यक्ति ने ठेके में ही लगा दी आग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.