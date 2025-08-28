दो महिलाओं ने दिनदहाड़े से 10 लाख का हार चुराया, ज्वेलरी शोरूम में बुर्का पहनकर आई थी

अजमेर। चूड़ी बाजार में एनबी ज्वेलरी शोरूम में बुर्का पहनकर आई दो महिलाओं ने शोरूम मालिक को बातों के जाल में उलझाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। डमी के गले में पहना 90 ग्राम वजनी हार चुरा कर ले गई। हार की बाजार में कीमत दस लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात बुधवार शाम की है। सदर कोतवाली थाना पुलिस शोरूम के सीसीटीवी फुटेज से महिला चोर की तलाश में जुटी है।
शोरूम संचालक भगवानदास सोनी ने बताया कि बुधवार शाम 7 बजे बुर्का पहने दो महिलाएं शोरूम पर ज्वेलरी खरीदने आई। महिलाएं अपने साथ पुराना सोना लेकर सोने की नई चूड़ियां लेने आई थी। नई चूड़ी खरीद में 15 हजार रुपए कम पड़ने पर दिनों महिलाओं ने नई चूड़ी खरीदने का मन बदल लिया। दोनों महिलाएं उठकर चल दी।
शोरूम से निकलने के दौरान उन्होंने शोरूम में डमी को पहनाया हार उतार लिया। जब शोरूम मालिक को जब डमी के गले में हार नजर नहीं आया तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो दोनों महिलाएं हार चुराते नजर आ गई।
पीड़ित ने कोतवाली थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।