दो महिलाओं ने दिनदहाड़े से 10 लाख का हार चुराया, ज्वेलरी शोरूम में बुर्का पहनकर आई थी

अजमेर। चूड़ी बाजार में एनबी ज्वेलरी शोरूम में बुर्का पहनकर आई दो महिलाओं ने शोरूम मालिक को बातों के जाल में उलझाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। डमी के गले में पहना 90 ग्राम वजनी हार चुरा कर ले गई। हार की बाजार में कीमत दस लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात बुधवार शाम की है। सदर कोतवाली थाना पुलिस शोरूम के सीसीटीवी फुटेज से महिला चोर की तलाश में जुटी है।