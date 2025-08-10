बहन राखी बांधने के लिए इंतजार करती रही, भाई दुनिया छोड़ गया…मौत की खबर छिपाए रखी बहन से, जब पता चला तो…

सुरधना चौहानन गांव के राजपूतों के बास स्थित जगमाल सिंह के घर में शनिवार शाम पांच बजे तक खुशियां थीं। हंसी के ठहाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। वहीं, रविवार को हालात बदले हुए थे। हृदय विदारक रूंदन सुनाई दे रहा था। जगमाल सिंह के छोटे बेटे जितेन्द्र की रक्षाबंधन की शाम साढ़े पांच बजे ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। जितेन्द्र की मौत की खबर रविवार सुबह दी गई। सुनकर मां मंजू कंवर और बहन धनु कंवर बेसुध हो गई। पिता जगमाल सिंह की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। रिश्तेदार -परिवारजन सबको ढांढ़स बंधा रहे थे।