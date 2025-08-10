10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

बहन राखी बांधने के लिए इंतजार करती रही, भाई दुनिया छोड़ गया…मौत की खबर छिपाए रखी बहन से, जब पता चला तो…

जितेन्द्र की मौत की खबर रविवार सुबह दी गई। सुनकर मां मंजू कंवर और बहन धनु कंवर बेसुध हो गई। पिता जगमाल सिंह की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। रिश्तेदार -परिवारजन सबको ढांढ़स बंधा रहे थे।

बीकानेर

Brijesh Singh

Aug 10, 2025

सुरधना चौहानन गांव के राजपूतों के बास स्थित जगमाल सिंह के घर में शनिवार शाम पांच बजे तक खुशियां थीं। हंसी के ठहाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। वहीं, रविवार को हालात बदले हुए थे। हृदय विदारक रूंदन सुनाई दे रहा था। जगमाल सिंह के छोटे बेटे जितेन्द्र की रक्षाबंधन की शाम साढ़े पांच बजे ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। जितेन्द्र की मौत की खबर रविवार सुबह दी गई। सुनकर मां मंजू कंवर और बहन धनु कंवर बेसुध हो गई। पिता जगमाल सिंह की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। रिश्तेदार -परिवारजन सबको ढांढ़स बंधा रहे थे।

पार्थिव देह घर पहुंची, कोहराम मचा

मृतक जितेन्द्र सिंह के बुआ के बेटे तनवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि हादसा शनिवार शाम साढ़े पांच बजे हो गया था। जितेन्द्र ने राखी नहीं बंधवाई थी। उसने कहां वह शाम को राखी बंधवाएगा। बहन धनु कंवर शाम को राखी बांधने का इंतजार कर रही थी। देर शाम तक भी वह घर नहीं आया, तो माता-पिता व बहन चिंतित होने लगे। तब परिवार के बड़े लोगों ने बताया कि जितेन्द्र हादसे का शिकार हो गया। चोट लगी है। उसकी मौत की खबर छुपाई गई।

टूट गई मां, पथरा गया पिता

रविवार सुबह जैसे ही जितेन्द्र के पिता जगमाल सिंह व मां मंजू कंवर को बेटे की मौत की खबर पता चली, वे दोनों फूट-फूट कर रो पड़े। बहन धनू को तभी पता चला कि भाई जितेन्द्र अब नहीं रहा। यह पता चलते ही वह बेसुध सी हो गई। रक्षाबंधन के दिन हादसे में जितेन्द्र की मौत होने पर गांव में मातम पसर गया। मोहल्ले के घरों में चूल्हे तक नहीं जले। हादसा जय नारायण व्यास काॅलोनी थाना इलाके में हुआ. इस संबंध में सुरधना निवासी मृतक के ताऊ भंवर सिंह की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

big accident in Rajasthan

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 11:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बहन राखी बांधने के लिए इंतजार करती रही, भाई दुनिया छोड़ गया…मौत की खबर छिपाए रखी बहन से, जब पता चला तो…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.