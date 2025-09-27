Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

गगनचुंबी आस्था: 11 फीट ऊंची मां काली की दिव्य प्रतिमा

सुजानदेसर ​िस्थत मां काली का मंदिर लोक आस्था का केन्द्र है। मंदिर में स्थापित मां काली की 11 फीट ऊंची मूर्ति के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा है। यहां साल भर दर्शन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम चलता रहता है। नवरात्र के दौरान विशेष पूजन और धार्मिक अनुष्ठान होते है।

less than 1 minute read

बीकानेर

image

Vimal Changani

Sep 27, 2025

बीकानेर. सुजानदेसर स्थित मां काली मंदिर वर्षों से लोक आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां विराजमान मां काली का स्वरूप भक्तों को मनमोहक भी लगता है और अद्भुत भी। तकरीबन 11 फीट ऊंची और करीब 9 फीट चौड़ी त्रिनेत्री, चतुर्भुजी काली माता की मूर्ति बीकानेर संभाग में सबसे विशाल मानी जाती है। भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली मां का यह मंदिर सालभर दर्शन-पूजन से गुलजार रहता है।

त्रिनेत्री व चतुर्भुजी स्वरूप

काली माता मंदिर ट्रस्ट के लक्ष्मीनारायण गहलोत बताते हैं कि मां की मूर्ति में चार भुजाएं हैं। हाथों में त्रिशूल, खड़ग और नरमुंड है, जबकि एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। सिर पर मुकुट, पारंपरिक आभूषण और बाहर निकली जिह्वा मां के भव्य स्वरूप को और प्रभावशाली बनाते हैं। मंदिर परिसर में हनुमान, शिव, भैरु, राम-सीता, राधा-कृष्ण समेत नव देवियों की मूर्तियां भी स्थापित हैं।

भव्य पोशाक और ध्वज की मान्यता

मूर्ति की पारंपरिक पोशाक लगभग 14 मीटर कपड़े से तैयार होती है। पुजारी ताराचंद गहलोत के अनुसार, भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर पोशाक अर्पित करते हैं। मंदिर के गुंबद पर ध्वजा चढ़ाने और श्रीफल बांधने की परंपरा भी आस्था से जुड़ी है।

नवरात्र में विशेष आयोजन

सालभर दर्शन-पूजन का क्रम चलता रहता है, लेकिन नवरात्र के दौरान मंदिर का माहौल विशेष हो जाता है। नित्य चार बार आरती और दो बार भोग अर्पित होता है। हलुआ, लापसी, चूरमा जैसे विशेष भोग चढ़ाए जाते हैं। महाआरती और भव्य शृंगार में मां का दरबार भक्तों से खचाखच भर जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 11:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / गगनचुंबी आस्था: 11 फीट ऊंची मां काली की दिव्य प्रतिमा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

…यहां सफेद चूहे करते हैं अठखेलियां, जिनसे खिल उठती है आस्था की बगिया

बीकानेर

सफाई वाहनों पर डिजिटल निगरानी, वार्ड में पहुंचा या नहीं…दिखेगा लाइव

बीकानेर

बीकानेर का अनोखा मंदिर जहां है बालिका रूप में माता का दरबार

बीकानेर

Rajasthan: बहुचर्चित श्यामसुंदर हत्याकांड में पत्नी-बेटी को आजीवन कारावास की सजा, जलाकर मां-बेटी ने मारा था

Court Judgement
बीकानेर

16 साल के किशोर का यौन शोषण, मां के साथ थाने पहुंचा किशोर और रोते हुए बताई दर्दनाक कहानी… शादीशुदा महिला गिरफ्तार

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.