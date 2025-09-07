खेजड़ी काटने पर बढ़ी निगरानी, तो लगाई नई तिकड़म, अब छेद कर जड़ों में डाल रहे कैमिकल व यूरिया

बीकानेर के नोखा इलाके में पांचू क्षेत्र में सोलर कपनी के कार्मिकों की ओर से राज्य वृक्ष खेजड़ी नष्ट करने का नया तरीका अपनाया जा रहा है। क्षेत्र के धरनोक गांव की रोही में सोलर कपनी की ओर से खेजड़ी की जड़ों में मशीन से छेद कर उसमें यूरिया, तेजाब औऱ अन्य कैमिकल भरा जा रहा है, जिससे कुछ दिन बाद खेजड़ी नष्ट हो जाती है। क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों को ज़ब इस घटना की भनक लगी, तो साईंसर, धरनोक, नाथूसर आदि गांव से बड़ी संया में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो पाया कि रात के समय सोलर कपनी के लोग ट्रैक्टर की लाइट बंद कर इस कार्य को अंजाम दे रहे थे। इस पर पर्यावरण प्रेमी लोगों ने इस कार्य रुकवा दिया औऱ घटना को लेकर नोखा तहसीलदार, वन विभाग रेंजर नोखा औऱ पांचू थाना को सूचित किया।