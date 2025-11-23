कुलिशजी से प्रेरणा लें, युवा भी तय करें जीवन का लक्ष्य: पुरोहित

पत्रिका को जीया है, कुलिशजी समाज के लिए आदर्श थे: प्रो. पुरोहित

मुख्य अतिथि एवं डूंगर कॉलेज के प्राचार्य प्रो. राजेंद्र पुरोहित ने कहा कि वे बचपन से राजस्थान पत्रिका पढ़ते आए हैं और पत्रिका ने डूंगर कॉलेज में कई सामाजिक गतिविधियां आयोजित कराई हैं, जो कुलिशजी के आदर्शों का परिचायक हैं। उन्होंने कहा, कुलिशजी से प्रेरणा लेते हुए युवाओं को भी जीवन का स्पष्ट लक्ष्य तय करना चाहिए। कक्षाओं में विद्यार्थियों की संया कम होना चिंताजनक है, युवा पढ़ाई को प्राथमिकता दें। किताबों से नजदीकी बढ़ाएं। प्रो. पुरोहित ने बताया कि उन्होंने राजस्थान से लेकर गुजरात तक घर-घर लोगों को पत्रिका पढ़ते हुए देखा है। कुलिशजी के संस्कार की वजह से ही आज भी पत्रिका में जो लेख-रिपोर्ट छपती हैं वो समाज के लिए प्रेरणादायी होते हैं।