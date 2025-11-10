Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

जुड़ता गया कारवां और बन गई गोशाला, अब इस बाजार में नहीं दिखेंगे निराश्रित पशु

व्यापारियों, युवाओं और ग्रामीणों के सामूहिक सहयोग से शुरू हुई पहल, अब करीब 200 से अधिक पशुओं को मिला आश्रय

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Hari Singh

Nov 10, 2025

बज्जू के गौशाला में जमा निराश्रित गोवंश।

भागीरथ ज्याणी
बज्जू. (बीकानेर). कस्बे में वर्षों से निराश्रित पशुओं की समस्या से परेशान व्यापारी, युवा व ग्रामीण अब राहत की सांस ले रहे हैं। लंबे समय से कस्बे में स्थायी गोशाला की मांग की जा रही थी। इस मुद्दे को लेकर धीरे-धीरे कारवां जुड़ता गया और अब राजकीय कन्या महाविद्यालय के सामने केशव गोशाला की स्थापना हो गई।
पहले कुछ व्यापारियों की ओर से प्रतिदिन 10 से 50 रुपए तक सहयोग कर अस्थायी गोशाला का संचालन किया जा रहा था। अब कस्बे के व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, युवा, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार व विद्यार्थी इस मुहिम से जुड़ गए हैं।

व्यवस्थाओं में आई तेजी
गोशाला संचालन के बाद जब व्यवस्थागत परेशानियां सामने आईं, तो ग्राम पंचायत बज्जू और व्यापार मंडल सहित आसपास के गांवों के जनप्रतिनिधि व गोसेवक आगे आए। अब यहां चारा, पशु आवास, कर्मचारियों के लिए शेड, पशुओं के लिए बड़े बर्तन और तारबंदी आदि व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं।

व्यापारियों को बड़ी राहत
कस्बे में पहले दो सौ से अधिक निराश्रित पशुधन रोजाना दुकानों के आगे घूमते थे, जिससे व्यापारियों को परेशानी होती थी। सामान खराब होना, राहगीरों को चोट लगना और वाहनों को नुकसान आदि घटनाएं आम थीं। अब गोशाला शुरू होने के बाद इन परेशानियों में काफी कमी आई है। अब गोवंश को गोशाला में भेजने से बाजार में साफ सफाई को लेकर भी राहत मिलेगी।

युवाओं ने चलाए अभियान
कस्बे के युवा और व्यापारी लगातार अभियान चलाकर बाजार से निराश्रित पशुओं को गोशाला तक पहुंचा रहे हैं। अब अधिकांश पशु गोशाला में पहुंच चुके हैं और सफाई व देखरेख के अभियान भी जारी हैं। युवाओं व ग्रामीणों की टीम भामाशाहों से संपर्क कर सहयोग, संचालन को लेकर रणनीति, व्यवस्थाओं का जायजा व समय समय पर श्रमदान करना आदि कार्य करते हैं। पिछले माह तो खेतों में जाकर पशुओं के लिए हरा घास भी स्वयं काटकर लाते थे।

पत्रिका ने उठाया मुद्दा
निराश्रित पशुओं की समस्या को लेकर पत्रिका ने लगातार खबरें प्रकाशित कीं। खबरों के बाद व्यापारियों और ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस दिशा में कदम उठाया। आज इसी का परिणाम है कि बज्जू में करीब 200 से अधिक पशुओं को नया ठिकाना मिल गया है।

रात में पशु छोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
गोशाला संचालकों ने बताया कि कुछ लोग रात में आसपास के गांवों से पशु लाकर बाजार या गोशाला के पास छोड़ देते हैं। अब इस पर रोक लगाने के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजेदार बात यह है कि लोग बछड़ों तक को गोशाला के आसपास व सड़क पर छोड़ कर जा रहे हैं।

व्यापारी कर रहे सहयोग
गोशाला के संचालन के लिए हर व्यापारी ने मासिक सहयोग देने का निर्णय लिया है। कई दुकानदार समय-समय पर गुड़, लापसी, सब्जियां, तरबूज आदि भी पहुंचाते हैं। ग्रामीण भी जन्मदिन व पारिवारिक कार्यक्रमों पर गोसेवा को प्राथमिकता दे रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 01:30 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / जुड़ता गया कारवां और बन गई गोशाला, अब इस बाजार में नहीं दिखेंगे निराश्रित पशु

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सामूहिक विवाह: अब बदली सोच, बने समाज के गौरव

बीकानेर

Bikaner Fire: ढाणी में आग लगने से 5 साल का बालक जिंदा जला, बचने के लिए लोहे की टंकी में छुपा, नहीं बची जान

bikaner fire Death
बीकानेर

रफ्तार बढ़ी और दूरियां सिमटीं…भाप के इंजन से वंदे भारत तक का रेल सफर

भविष्य में ऐसा नजर आएगा बीकानेर का रेलवे स्टेशन।
बीकानेर

Rajasthan: आज सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बनेगा नया रिकॉर्ड, विभाग ने जारी किए निर्देश

बीकानेर

Rajasthan: भारत माला एक्सप्रेस-वे पर मंत्री किरोड़ी लाल का छापा, पकड़ी गईं अवैध गतिविधियां, 15 लाख की नकदी जब्त

Kirodilal Meena raids
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.