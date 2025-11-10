जुड़ता गया कारवां और बन गई गोशाला, अब इस बाजार में नहीं दिखेंगे निराश्रित पशु

भागीरथ ज्याणी

बज्जू. (बीकानेर). कस्बे में वर्षों से निराश्रित पशुओं की समस्या से परेशान व्यापारी, युवा व ग्रामीण अब राहत की सांस ले रहे हैं। लंबे समय से कस्बे में स्थायी गोशाला की मांग की जा रही थी। इस मुद्दे को लेकर धीरे-धीरे कारवां जुड़ता गया और अब राजकीय कन्या महाविद्यालय के सामने केशव गोशाला की स्थापना हो गई।

पहले कुछ व्यापारियों की ओर से प्रतिदिन 10 से 50 रुपए तक सहयोग कर अस्थायी गोशाला का संचालन किया जा रहा था। अब कस्बे के व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, युवा, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार व विद्यार्थी इस मुहिम से जुड़ गए हैं।