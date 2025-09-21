नकल के लिए इंजीनियर शरीर की ऐसी जगह छिपा कर लाया था स्मार्ट वॉच कि हैरान हो गए कक्ष निरीक्षक

चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के दौरान राजधानी जयपुर में स्मार्ट वॉच से नकल करने के मामले में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्राइवेट पार्ट में स्मार्ट वॉच छिपाकर लाया था। पुलिस ने स्मार्ट वॉच जब्त कर ली है। अशोक नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। एडिशनल डीसीपी पूनम चंद विश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रवि झाझरिया (28) निवासी खंडेला सीकर है। वह मुरलीपुरा में आइएएस कॉलोनी में रहता है। उसने बीटेक (इंजीनियरिंग) कर रखी है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में उसका सेंटर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, महावीर मार्ग, सी-स्कीम में आया था।