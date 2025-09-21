नकल के लिए इंजीनियर शरीर की ऐसी जगह छिपा कर लाया था स्मार्ट वॉच कि हैरान हो गए कक्ष निरीक्षक

चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के दौरान राजधानी जयपुर में स्मार्ट वॉच से नकल करने के मामले में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्राइवेट पार्ट में स्मार्ट वॉच छिपाकर लाया था। पुलिस ने स्मार्ट वॉच जब्त कर ली है। अशोक नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। एडिशनल डीसीपी पूनम चंद विश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रवि झाझरिया (28) निवासी खंडेला सीकर है। वह मुरलीपुरा में आइएएस कॉलोनी में रहता है। उसने बीटेक (इंजीनियरिंग) कर रखी है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में उसका सेंटर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, महावीर मार्ग, सी-स्कीम में आया था।
हाव-भाव पर हुआ शक
पुलिस ने बताया कि पहली पारी में परीक्षा देने पहुंचा रवि सुरक्षा जांच में भी आसानी से निकल गया। परीक्षा शुरू होते ही उसने वॉच से फोटो खींची तो टीचर को उसके हाव भाव पर शक हो गया। दस मिनट बाद टीचर ने उसकी तलाशी करवाई तो स्मार्ट वॉच मिली। पुलिस ने उसके घर से मोबाइल भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी एक भी प्रश्न का जबाव नहीं लिख पाया था।
12 हजार की नौकरी कर रहा था आरोपी
पूछताछ में रवि ने बताया कि उसके पिता रामअवतार पानी सप्लाई का काम करते है। इंजीनियरिंग के बाद उसे नौकरी नहीं मिली। जिसके चलते वह एक जूते की दुकान पर 12 हजार रुपए में काम कर रहा था।