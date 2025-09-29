बंगाल और बीकानेर की मिट्टी से सजी मां दुर्गा की मूर्ति

बीकानेर. नगर स्थापना काल से ही शहर में शक्ति की उपासना की परंपरा रही है। रियासत काल में स्थापित देवी मंदिर शहर में शक्ति पूजन और उपासना के केंद्र बने। शारदीय नवरात्र में बंगाली समाज की परंपरा अनुसार दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन भी रियासत काल से जारी है। बीकानेर राज्य में करीब 83 वर्ष पहले दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत हुई थी। बंगाली समाज हर साल बंगाल और बीकानेर की मिट्टी से दुर्गा की मूर्ति तैयार कर पूजा करता है। शर्मा कॉलोनी, रानी बाजार स्थित बंगाली मंदिर परिसर में भव्य पांडाल सजाया जाता है, जहां पुरुष, महिलाएं, बच्चे और युवा श्रद्धा और आस्था के साथ शामिल होते हैं।