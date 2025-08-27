यह है बीकानेर जेल…दर्शन कर लो, कैदी ने बनाया केंद्रीय कारागार का वीडियो, वायरल हुआ तो उड़े होश

जांच में पता चला कि वीडियो में नजर आ रहा बंदी राममेहर उर्फ धोलू पुत्र बलवाल सिंह जाट, निवासी हांसी के पुरिया की ढाणी है। वह वर्ष 2015 में हत्या के मामले में चूरू जेल में बंद हुआ था। 29 नवंबर 2018 से 9 जनवरी 2020 तक बीकानेर केंद्रीय कारागार में रहा और बाद में जमानत पर रिहा हो गया। इसके बाद वह गंगानगर और चित्तौड़गढ़ की जेलों में भी निरुद्ध रहा, लेकिन 2022 के बाद से किसी भी जेल में बंद नहीं है।