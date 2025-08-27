यह है बीकानेर जेल…दर्शन कर लो, कैदी ने बनाया केंद्रीय कारागार का वीडियो, वायरल हुआ तो उड़े होश

सोशल मीडिया पर बीकानेर केंद्रीय कारागार का एक वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंपमच गया। वीडियो में कैप्शन लिखा गया, “बीकानेर जेल दर्शन कर लो”। मामले में जेल प्रशासन ने संबंधित बंदी की पहचान कर बीछवाल थाने में शिकायत दर्ज कराई और मुख्यालय को प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी है।
पांच साल पुराना है वीडियो
जांच में पता चला कि वीडियो में नजर आ रहा बंदी राममेहर उर्फ धोलू पुत्र बलवाल सिंह जाट, निवासी हांसी के पुरिया की ढाणी है। वह वर्ष 2015 में हत्या के मामले में चूरू जेल में बंद हुआ था। 29 नवंबर 2018 से 9 जनवरी 2020 तक बीकानेर केंद्रीय कारागार में रहा और बाद में जमानत पर रिहा हो गया। इसके बाद वह गंगानगर और चित्तौड़गढ़ की जेलों में भी निरुद्ध रहा, लेकिन 2022 के बाद से किसी भी जेल में बंद नहीं है।
सुरक्षा में सेंध, कानूनन अपराध
जेल प्रशासन के अनुसार, कारागार के भीतर वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर अपलोड करना कानूनन अपराध है, क्योंकि यह जेल सुरक्षा में सेंध लगाना माना जाता है। उप महानिरीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि वायरल वीडियो वर्ष 2020 का है और संबंधित बंदी वर्तमान में किसी भी जेल में निरुद्ध नहीं है।