Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

ये है शहर में खास… संकरी गली में ही समाया पूरा बाजार

यहां पर बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी सामान होलसेल रेट पर उपलब्ध हो जाते हैं।

2 min read

बीकानेर

image

Atul Acharya

Oct 16, 2025

तोलियासर भैरूंजी की गली

तोलियासर भैरूंजी की गली

बीकानेर के सबसे प्रसिद्ध बाजारों में से एक तोलियासर भैरूंजी की गली। सुबह दस बजे से लेकर देर रात तक लोगों की चहल-पहल देखने को मिल ही जाती है। यहां पर बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी सामान होलसेल रेट पर उपलब्ध हो जाते हैं। खासकर महिलाओं के लिए सौन्दर्य प्रसाधन, आर्टिफिशियल ज्वलेरी की बिक्री खूब होती है। बाजार से जुड़े सुमित बताते हैं कि 1996 के बाद ये बाजार अस्तित्व में आया था। शुरू में इस बाजार में दादा की चाय और नमकीन की दुकान हुआ करती थी। यहां पर आसपास के व्यापारी चाय पीने के लिए आते थे। इसके बाद शिव मार्केट बना और धीरे-धीरे ये शहर के प्रसिद्ध बाजार में से एक बन गया । यहां पर दूर-दराज से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। इसका कारण है कि यहां पर सामान किफायती दाम के साथ-साथ उच्च क्वालिटी का आसानी से मिल जाता है। इस बाजार में यहां पर दुकानों के साथ-साथ काफी संया में घर भी हैं। त्योहारी सीजन में तोलियासर भैरूंजी की गली में देर रात तक ग्राहकों की चहल पहल देखने को मिलती है। दुकान संचालक रामजी व्यास का कहना है कि तोलियासर भैरूंजी की गली का बाजार भी काफी पुराना है। यहां किफायती रेट में सामान उपलब्ध होने की वजह से बड़ी संया में शहरवासी खरीदारी करने के लिए आते हैं। त्योहारी सीजन के अलावा शादियों की खरीदारी करने के लिए भी ग्राहक आते हैं।

होलसेल रेट में उपलब्ध होता है सामान
बीकानेर के मुख्य बाजारों में तोलियासर भैरूंजी की गली का बाजार भी खास है। इस बाजार में प्रवेश के लिए दो तरफ से रास्ते हैं। एक तरफ तोलियासर भैरूंजी का मंदिर है। इस बाजार में बड़े मार्केट भी बने हुए हैं। इस बाजार में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बैग, पर्स, कॉस्मेटिक सामान, जूते-चप्पल, साड़ियां, क्रॉकरी सहित अन्य सामान होलसेल में उपलब्ध हो जाता है। ऐसे तो इस बाजार में हर सीजन में ग्राहकी परवान पर रहती है, लेकिन त्योहारी सीजन होने की वजह से इसमें ओर बढ़ोतरी हो जाती है। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही यहां का बाजार गुलजार है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 08:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / ये है शहर में खास… संकरी गली में ही समाया पूरा बाजार

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीकानेर का हृदय: नट-बोल्ट से लेकर जरूरत का हर सामान

केईएम रोड
बीकानेर

कुंभकार के दीपक से झलकती है संस्कृति की आभा, दमकती है दीपावली

बीकानेर

RAS Success Story: ट्रक ड्राइवर का बेटा बना RAS अफसर, विकास सियाग ने 10वीं रैंक पाकर बदली परिवार की किस्मत

बीकानेर

41 करोड़ राम नाम पर स्थापित होंगे पंचमुखी शिवलिंग

बीकानेर

विडंबना: एनओसी और प्रमाणपत्रों तक सिमटा ‘शहरी सेवा शिविर’

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.