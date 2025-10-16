ये है शहर में खास… संकरी गली में ही समाया पूरा बाजार

बीकानेर के सबसे प्रसिद्ध बाजारों में से एक तोलियासर भैरूंजी की गली। सुबह दस बजे से लेकर देर रात तक लोगों की चहल-पहल देखने को मिल ही जाती है। यहां पर बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी सामान होलसेल रेट पर उपलब्ध हो जाते हैं। खासकर महिलाओं के लिए सौन्दर्य प्रसाधन, आर्टिफिशियल ज्वलेरी की बिक्री खूब होती है। बाजार से जुड़े सुमित बताते हैं कि 1996 के बाद ये बाजार अस्तित्व में आया था। शुरू में इस बाजार में दादा की चाय और नमकीन की दुकान हुआ करती थी। यहां पर आसपास के व्यापारी चाय पीने के लिए आते थे। इसके बाद शिव मार्केट बना और धीरे-धीरे ये शहर के प्रसिद्ध बाजार में से एक बन गया । यहां पर दूर-दराज से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। इसका कारण है कि यहां पर सामान किफायती दाम के साथ-साथ उच्च क्वालिटी का आसानी से मिल जाता है। इस बाजार में यहां पर दुकानों के साथ-साथ काफी संया में घर भी हैं। त्योहारी सीजन में तोलियासर भैरूंजी की गली में देर रात तक ग्राहकों की चहल पहल देखने को मिलती है। दुकान संचालक रामजी व्यास का कहना है कि तोलियासर भैरूंजी की गली का बाजार भी काफी पुराना है। यहां किफायती रेट में सामान उपलब्ध होने की वजह से बड़ी संया में शहरवासी खरीदारी करने के लिए आते हैं। त्योहारी सीजन के अलावा शादियों की खरीदारी करने के लिए भी ग्राहक आते हैं।