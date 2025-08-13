Rajasthan: बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर में डूबने 3 दोस्तों की मौत, घर से बिना बताए निकले थे; मचा कोहराम

Rajasthan News: बीकानेर के कोडमदेसर तालाब क्षेत्र में मंगलवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी नहर में नहाने गए तीन दोस्तों- राम व्यास (17), करण (15) और लक्की (15) की डूबने से मौत हो गई। तीनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर भैरूजी मंदिर दर्शन के लिए गए थे और लौटते समय नहर में नहाने के लिए रुक गए। गहराई का अंदाजा न होने के कारण तीनों पानी में डूब गए।