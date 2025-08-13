Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर में डूबने 3 दोस्तों की मौत, घर से बिना बताए निकले थे; मचा कोहराम

Rajasthan News: बीकानेर के कोडमदेसर तालाब क्षेत्र में मंगलवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी नहर में नहाने गए तीन दोस्तों की डूबने से मौत हो गई।

बीकानेर

Nirmal Pareek

Aug 13, 2025

Indira Gandhi Canal
पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: बीकानेर के कोडमदेसर तालाब क्षेत्र में मंगलवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी नहर में नहाने गए तीन दोस्तों- राम व्यास (17), करण (15) और लक्की (15) की डूबने से मौत हो गई। तीनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर भैरूजी मंदिर दर्शन के लिए गए थे और लौटते समय नहर में नहाने के लिए रुक गए। गहराई का अंदाजा न होने के कारण तीनों पानी में डूब गए।

इस हादसे के बाद तीनों परिवारों में मातम छा गया। घटना मंगलवार शाम की है। बता दें करण और लक्की दसवीं कक्षा के छात्र थे, दोनों स्कूल से मार्कशीट लेने के लिए घर आए थे। दोनों पड़ोसी थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में दसवीं बोर्ड के फॉर्म भरने के लिए मार्कशीट की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें घर भेजा गया था।

घर पहुंचने के बाद दोनों ने बैग रखा और बिना किसी को बताए अपने दोस्त राम व्यास के साथ भैरूजी मंदिर दर्शन के लिए निकल गए। राम व्यास दूध बेचने का काम करता था और तीनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: जयपुर में कांग्रेस का हल्ला-बोल, वोटर लिस्ट गड़बड़ी के विरोध में पैदल मार्च; गहलोत बोले- यह मामला संदिग्ध
जयपुर
Congress protests in Jaipur

गहराई का अनुमान न होने के कारण डूबे

गजनेर थानाधिकारी चंद्रजीत सिंह भाटी ने बताया कि तीनों दोस्त एक बाइक पर सवार होकर कोडमदेसर स्थित भैरूजी मंदिर गए थे। दर्शन के बाद लौटते समय वे इंदिरा गांधी नहर के पास रुक गए और नहाने का फैसला किया। उन्होंने अपने जूते, मोबाइल और कपड़े नहर के किनारे रखे और पानी में उतर गए। नहर की गहराई का अनुमान न होने के कारण तीनों डूब गए।

कुछ देर बाद राहगीरों की नजर किनारे खड़ी बाइक, जूतों और मोबाइल पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने नहर में डूबने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया।

पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे

रात करीब 11 बजे दो शव बरामद कर लिए गए, लेकिन तीसरे दोस्त का शव नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने तैराकों की मदद ली और रात 1 बजे तीसरा शव भी बरामद हुआ। तीनों शवों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखा गया, जहां बुधवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।

पड़ोसी जसवीर राव ने बताया कि करण और लक्की स्कूल से मार्कशीट लाने के लिए घर आए थे। दोनों ने घर पर बैग रखा और बिना किसी को बताए राम के साथ बाइक पर निकल गए। शाम करीब 6 बजे जब उनके कपड़े, मोबाइल और बाइक नहर के किनारे दिखे, तो परिजनों को हादसे की जानकारी मिली। परिजनों ने बताया कि तीनों दोस्त आपस में बहुत घनिष्ठ थे और अक्सर साथ में समय बिताते थे।

ये भी पढ़ें

‘पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेसी’, सीएम भजनलाल बोले- कुचलना होगा देश तोड़ने वाले आस्तीन के सांपों का फन
जयपुर
Chief-Minister-Bhajan-Lal-Sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 01:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर में डूबने 3 दोस्तों की मौत, घर से बिना बताए निकले थे; मचा कोहराम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.