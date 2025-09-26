बीकानेर का अनोखा मंदिर जहां है बालिका रूप में माता का दरबार

बीकानेर. नत्थूसर गेट के बाहर उदय गिरि भैरव आश्रम में स्थित राज राजेश्वरी बाला त्रिपुर सुंदरी का मंदिर लोक आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां देवी के बाल स्वरूप की मूर्ति प्रतिष्ठित है। मंदिर में वर्षभर देवी के दर्शन, पूजन और उपासना का क्रम चलता रहता है। मंदिर में स्थापित देवी प्रतिमा मनमोहिनी है और उपासकों के धन, ऐश्वर्य, सुख-समृद्धि और ख्याति को बढ़ाने वाली मानी जाती है। मंदिर में मूर्ति चतुर्भुजी है। हाथों में माला, पुस्तक, पुष्प और वर प्रदान करती हैं। देवी कमल पुष्प पर विराजमान हैं। मूर्ति का आकार तकरीबन 3 फीट गुणा 3.5 फीट, वजन: लगभग सवा क्विंटल है। मूर्ति के दांयी और बांयी ओर भैरव और हनुमान की प्रतिमाएं विराजमा हैं। परिसर में स्फटिक महादेव, श्रीयंत्र, यज्ञशाला और साधना कक्ष हैं। दिन में चार बार भोग और सुबह-शाम आरती होती है।