कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर यह क्या बोल गए रविंद्र सिंह भाटी कि भाजपा की बांछें खिलीं…कांग्रेस ने साधी चुप्पी

भाटी ने कहा कि आज के परिदृश्य और तकनीक को देखने से मुझे नहीं लगता कि वोट में कोई गड़बड़ी कर सकता है। लिहाजा, इस तरह के आरोप लगाना न तो तर्कसंगत लगता है और न ही विश्वसनीय।

बीकानेर

Brijesh Singh

Sep 24, 2025

शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविन्द्र सिंह भाटी मंगलवार को बीकानेर पहुंचे। नाल एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर कार्यकर्ताओं ने जैसलमेर हाइवे पर उनका भव्य स्वागत किया। जेसीबी से पुष्पवर्षा की गई। बीकानेर दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में विधायक भाटी ने कहा कि कांग्रेस का वोट चोरी अभियान पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है। जहां कांग्रेस ने पिछले चुनावों में जीत दर्ज की, उन सीटों पर वोट चोरी की बात नहीं करते हैं। जहां कांग्रेस हारी, वहां वोट चोरी की बात करते हैं।

मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ कर सकता है

भाटी ने कहा कि आज के परिदृश्य और तकनीक को देखने से मुझे नहीं लगता कि वोट में कोई गड़बड़ी कर सकता है। लिहाजा, इस तरह के आरोप लगाना न तो तर्कसंगत लगता है और न ही विश्वसनीय। प्रदेश में लाखों की तादाद में खेजड़ी काटे जाने के मुद्दे पर पूछे जाने पर विधायक भाटी ने कहा कि यह रेगिस्तान और मारवाड़ का कल्प वृक्ष है। इसे बचाने के लिए लम्बे समय से लोग सरकार से टी प्रोटेक्शन एक्ट बनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं, जल्द ही यह कानून बनेगा।

राजस्थानी भाषा को लेकर यह बोले...

राजस्थानी भाषा अपनी भाषा है। जहां भी जाते हैं, राजस्थानी में बात करते हैं। निश्चित ही इसे संवैधानिक मान्यता भी दिलाएंगे। भाटी फ्लाइट से नाल एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से सड़क मार्ग से गांवों में कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए पूगल पहुंचे। इस दौरान रास्ते में समर्थकों ने जगह-जगह भाटी का स्वागत किया।

24 Sept 2025 12:54 am

