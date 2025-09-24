कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर यह क्या बोल गए रविंद्र सिंह भाटी कि भाजपा की बांछें खिलीं…कांग्रेस ने साधी चुप्पी

भाटी ने कहा कि आज के परिदृश्य और तकनीक को देखने से मुझे नहीं लगता कि वोट में कोई गड़बड़ी कर सकता है। लिहाजा, इस तरह के आरोप लगाना न तो तर्कसंगत लगता है और न ही विश्वसनीय। प्रदेश में लाखों की तादाद में खेजड़ी काटे जाने के मुद्दे पर पूछे जाने पर विधायक भाटी ने कहा कि यह रेगिस्तान और मारवाड़ का कल्प वृक्ष है। इसे बचाने के लिए लम्बे समय से लोग सरकार से टी प्रोटेक्शन एक्ट बनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं, जल्द ही यह कानून बनेगा।