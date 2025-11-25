Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

मॉक ड्रिल में ही ऐसा क्या दिखा कि अफसरों को उड़ गए होश…कमियां छिपाने को देने लगे यह दलील

फायर ब्रिगेड तो दस मिनट में पहुंच गई, लेकिन अस्पताल परिसर में लटकते खुले तारों की वजह से वाहन आग वाले स्थान तक नहीं पहुंच सका।

1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Brijesh Singh

Nov 25, 2025

संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल के डी-वार्ड आइसीयू में मंगलवार को आयोजित मॉक ड्रिल ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की अनेक कमजोरियां सामने ला दीं। सुबह 11 बजे एसी में धुआं उठने और आग लगने की काल्पनिक सूचना उप अधीक्षक डॉ. गौरीशंकर जोशी को दी गई। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को लेकर मौके पर पहुंचकर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड तो दस मिनट में पहुंच गई, लेकिन अस्पताल परिसर में लटकते खुले तारों की वजह से वाहन आग वाले स्थान तक नहीं पहुंच सका। आखिरकार 500 मीटर लंबा पाइप बिछाकर आग पर नियंत्रण करने का अभ्यास किया गया। इस दौरान जयपुर से आई टीम ने भी इन व्यवस्थागत कमियों को नोट किया।

मरीजों की शिफ्टिंग में दिखी तेजी

आग की सूचना मिलते ही सुरक्षा कर्मियों ने डी-वार्ड के पांच मरीजों को तुरंत दूसरे आइसीयू में शिफ्ट किया।मरीजों को कैनुला सहित सुरक्षित स्थानांतरित किया गया। नर्सिंग स्टाफ दवाइयों और उपकरणों की व्यवस्था में तुरंत सक्रिय हुआ। इस प्रक्रिया ने मॉक ड्रिल के दौरान स्टाफ की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को दर्शाया। हालांकि अस्पताल की भौतिक सुरक्षा संरचना पर सवाल भी उठे।

ट्रॉमा सेंटर: समन्वय की कमी उजागर

मॉक ड्रिल के दूसरे चरण में टीम ट्रॉमा सेंटर पहुंची, लेकिन यहां गंभीर समन्वयहीनता देखी गई। चिकित्सकों को सेंटर भेजा गया, लेकिन किसे रिपोर्ट करनी है, क्या करना है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। चिकित्सक बाहर बैठे रहे, जबकि सेंटर प्रभारी डॉ. एल.के. कपिल अंदर उनका इंतजार करते रहे। यह दृश्य विभागीय संवाद और प्रोटोकॉल के कमजोर क्रियान्वयन को दर्शाता है। ऐसा तब है, जब हाल ही जयपुर में ट्रॉमा सेंटर हादसा सामने आ चुका है। बहरहाल, उप अधीक्षक डॉ. जोशी ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य इसी तरह की कमियों को पहचानना है। ड्रिल के दौरान जो खामियां सामने आईं, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Bikaner pbm : अब प्रसूता एवं नवजात शिशु को लगने लगे सुरक्षा टैग
बीकानेर
Bikaner pbm : अब प्रसूता एवं नवजात शिशु को लगने लगे सुरक्षा टैग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 11:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / मॉक ड्रिल में ही ऐसा क्या दिखा कि अफसरों को उड़ गए होश…कमियां छिपाने को देने लगे यह दलील

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेज रफ्तार का तांडव: सड़क हुई ऐसी रक्तरंजित कि रोंगटे खड़े हो गए, इधर-उधर बिखरी मिलीं लाशें

बीकानेर

Rajasthan: अवैध खनन के खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर ड्रोन सर्वे शुरू, जिम्मेदार अधिकारियों की सांसें अटकी

bikaner drone
बीकानेर

Rajasthan : एसआइआर का अनोखा असर, बीएलओ को देख बहुओं को आई मायके की याद

Rajasthan SIR Unique impact seeing BLO daughters-in-law are reminded of their parents homes
बीकानेर

Dharmendra’s Political Journey: ही-मैन ने पहली बार महसूस किया था सूरसागर का ‘जख्म’, धर्मेंद्र की ऐसी रही छाप जो हमेशा रहेगी याद

Dharmendra-Memories
बीकानेर

Dharmendra Death: बीकानेर को आज भी याद है वीरू का मरुनगरी में निकला वह पहला रोड शो, जिसमें उमड़ पड़ा था शहर

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.