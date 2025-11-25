मॉक ड्रिल में ही ऐसा क्या दिखा कि अफसरों को उड़ गए होश…कमियां छिपाने को देने लगे यह दलील

संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल के डी-वार्ड आइसीयू में मंगलवार को आयोजित मॉक ड्रिल ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की अनेक कमजोरियां सामने ला दीं। सुबह 11 बजे एसी में धुआं उठने और आग लगने की काल्पनिक सूचना उप अधीक्षक डॉ. गौरीशंकर जोशी को दी गई। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को लेकर मौके पर पहुंचकर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड तो दस मिनट में पहुंच गई, लेकिन अस्पताल परिसर में लटकते खुले तारों की वजह से वाहन आग वाले स्थान तक नहीं पहुंच सका। आखिरकार 500 मीटर लंबा पाइप बिछाकर आग पर नियंत्रण करने का अभ्यास किया गया। इस दौरान जयपुर से आई टीम ने भी इन व्यवस्थागत कमियों को नोट किया।