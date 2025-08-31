जहां अर्पण, वहीं सुगंध: मंदिरों में चढ़े फूलों से बनेगी अगरबत्ती

बीकानेर. आस्था से अर्पित किए गए मंदिरों के फूल और मालाएं अब कचरे में नहीं जाएंगी, बल्कि श्रद्धा की खुशबू बनकर फिर से घर-आंगन और प्रतिष्ठानों में महकेंगी। नगर निगम ने ऐसी योजना बनाई है, जिसके तहत धार्मिक स्थलों से प्रतिदिन दो क्विंटल तक पुष्पमालाएं संग्रहित की जाएंगी और उनसे धूप-अगरबत्ती बनाई जाएगी। इस तरह यह धूप-अगरबत्ती एक बार फिर मंदिरों, धार्मिक स्थलों व घरों में उपयोग में आ जएगी। इसके लिए नगर निगम ने कार्य योजना तैयार की है। निगम की ओर से कराए गए धार्मिक स्थलों के सर्वे में पाया कि प्रतिदिन करीब दो क्विंटल पुष्प और पुष्पमालाएं यहां उपयोग होती हैं। इन्हीं का संग्रह कर संवेदक फर्म के माध्यम से धूप-अगरबत्ती बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे निगम को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।