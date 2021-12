इन बाइक्स ने मचाई इंटरनेट पर धूम, सबसे ज़्यादा बार की गई सर्च

इन बाइक्स ने मचाई इंटरनेट पर धूम, सबसे ज़्यादा बार की गई सर्च

5 Most Searched Motorcycles In India In 2021: इस साल देश में 5 बाइक्स ऐसी रही, जिन्हें इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। सालभर इन बाइक्स ने इंटरनेट पर धूम मचाई।

नई दिल्ली Published: December 30, 2021 10:53:15 am

भारतीय बाइक मार्केट में इस साल कई नए लॉन्च देखने को मिले। देश-विदेश की कई कंपनियों ने देश को इस साल कई नई और शानदार बाइक्स की सौगात दी। इससे लोगों को ध्यान तो आकर्षित हुआ ही, साथ ही कंपनियों को भी फायदा और पब्लिसिटी मिली। हालांकि इनमें से कुछ ऐसी नई और पुरानी बाइक्स भी रही, जिन्होंने इंटरनेट पर धूम मचा दी और इन्हें सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया।

5 Most Searched Motorcycles In India In 2021



आइए एक नज़र डालते है 5 ऐसी बाइक्स पर, जिन्हें 2021 में सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया।



1. Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350 को इस साल देश में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। इसी साल इस रेट्रो बाइक के नए एडिशन को भी लॉन्च किया गया है। इस बाइक में डुअल चैनल ABS, नैविगेशन, चार्जिंग पॉइंट, पास स्विच, एयर क्लीनर और दूसरे कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। 349.34 सीसी वाली इस बाइक में 20.21PS पावर और 27Nm टॉर्क जनरेट होता है। साथ ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।



शुरुआती कीमत: 1.84 लाख रुपये।



यह भी पढ़ें - Royal Enfield ला रहा है नई दमदार बाइक Scram 411, टेस्टिंग के दौरान आई नज़र



2. Yamaha YZF-R15



Yamaha YZF-R15 इस साल देश में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली दूसरी बाइक रही। इस बाइक में डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर, ओडोमीटर और टैकोमीटर, पास स्विच, इंजन किल स्विच, गियर पोज़िशन इंडिकेटर और दूसरे कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। 155 सीसी वाली इस बाइक में 18.6PS पावर और 14.1Nm टॉर्क जनरेट होता है। साथ ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।



शुरुआती कीमत: 1.57 लाख रुपये।



3. TVS Apache RTR 160



TVS Apache RTR 160 इस साल देश में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली तीसरी बाइक रही। इस बाइक में सिंगल चैनल ABS, डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर, ओडोमीटर, एनालॉग टैकोमीटर, क्लॉक, इंजन किल स्विच और दूसरे कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। 159.7 सीसी वाली इस बाइक में 15.53PS पावर और 13.9Nm टॉर्क जनरेट होता है। साथ ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।



शुरुआती कीमत: 1.07 लाख रुपये।



4. Bajaj Pulsar NS 125 TVS Apache RTR 160 इस साल देश में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली तीसरी बाइक रही। इस बाइक में सिंगल चैनल ABS, डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर, ओडोमीटर, एनालॉग टैकोमीटर, क्लॉक, इंजन किल स्विच और दूसरे कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। 159.7 सीसी वाली इस बाइक में 15.53PS पावर और 13.9Nm टॉर्क जनरेट होता है। साथ ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।



Bajaj Pulsar NS 125 इस साल देश में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चौथी बाइक रही। इस बाइक में डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर, ओडोमीटर, एनालॉग टैकोमीटर, पास स्विच और दूसरे कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। 124.4 सीसी वाली इस बाइक में 11.9PS पावर और 11Nm टॉर्क जनरेट होता है। साथ ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।



शुरुआती कीमत: 99,347 रुपये।



5. KTM RC 200



KTM RC 200 इस साल देश में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली पांचवीं बाइक रही। इस बाइक में डुअल चैनल ABS, डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर, ओडोमीटर और टैकोमीटर, क्लॉक, पास स्विच और दूसरे कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। 349.34 सीसी वाली इस बाइक में 25PS पावर और 19.2Nm टॉर्क जनरेट होता है। साथ ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।



शुरुआती कीमत: 2.77 लाख रुपये।



यह भी पढ़ें - इस दिन Yezdi Roadking से उठेगा पर्दा, लॉन्च होने के बाद दे सकती है Royal Enfield को टक्कर

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें