पठान की सफलता के बाद जॉन अब्राहम ने खुद को गिफ्ट की नई Suzuki Hayabusa, जानिए क्या है इस बाइक की खासियत

John Abraham Buys New Suzuki Hayabusa: इस समय देश में पठान फिल्म का ज़बरदस्त कमाल देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी पठान बॉक्सऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ रही है। इस सफलता से फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी खुश है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए हाल ही में जॉन अब्राहम ने खुद को एक नई सुज़ुकी हायाबुसा गिफ्ट की है।

John Abraham with his new Suzuki Hayabusa