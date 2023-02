Citroën जल्द लॉन्च कर सकती है देश में नई 7-सीटर Berlingo, Maruti Suzuki Ertiga को मिलेगी टक्कर

नई दिल्लीPublished: Feb 14, 2023 01:03:59 pm Submitted by: Tanay Mishra

Citroën Berlingo To Be Launched In India Soon: सिट्रोएन जल्द ही अपनी नई 7 सीटर कार बर्लिंगो को भारत में लॉन्च करने की तैयार में है। भारतीय मार्केट और बड़े परिवारों को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला लिया है। लॉन्च होने के बाद सिट्रोएन की यह नई एमपीवी देश में कई पॉपुलर एमपीवी को टक्कर दे सकती है।

Citroën Berlingo