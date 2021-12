इन टू-व्हीलर्स का रहा इस साल भारत में दबदबा, मार्केट में मचाई धूम

Most Impactful Two-Wheelers Of India In 2021: इस साल देश मे टू-व्हीलर्स सेगमेंट में कुछ ऐसे बाइक्स और स्कूटर रहे, जिन्होंने अपना अलग ही दबदबा जमाया। मार्केट की भी बात करें, तो इनका कमाल देखने को मिला।

नई दिल्ली Published: December 30, 2021 05:04:18 pm

भारत में टू-व्हीलर्स मार्केट का दायरा बहुत ही बड़ा है। बाइक्स, स्कूटर्स और साइकिल्स से लेकर इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कूटर्स और साइकिल्स तक, हर सेगमेंट की देश में बड़ी और फैली हुई रेंज है। हर साल देश में कई नए टू-व्हीलर्स लॉन्च होते हैं। पर इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी अलग ही धाक जमा देते हैं। इनमें नए के साथ पुराने मॉडल्स भी हो सकते है। साथ ही मार्केट में भी इनका जलवा देखने को मिलता है।

आइए नज़र डालते है ऐसे टू-व्हीलर्स पर, जिनका 2021 में भारत में दबदबा रहा।



Ola S1 & S1 Pro

Ola Electric के ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इस साल देश में सबसे ज़्यादा हाइप के साथ लॉन्च होने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स रहे। 15 अगस्त को भारत में लॉन्च हुए इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिलीवरी इसी 15 दिसंबर से शुरू हो गई है। स्पोर्टी लुक के साथ कंपनी ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स S1 और S1 Pro को ट्रेंडी डिज़ाइन दी है। साथ ही कंपनी की तरफ से इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम, चार्जिंग पॉइंट, ब्लूटूथ और वाई-फाई कनेक्टिविटी, क्लॉक, डिजिटल ट्रिपमीटर और स्पीडोमीटर, ओला ऐप कनेक्टिविटी, फाइंड माय स्कूटर फीचर, क्रूज़ कंट्रोल, नैविगेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कंट्रोल और दूसरे कई शानदार फीचर्स भी देखने को मिलेंगे।

S1 और S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कंपनी की तरफ से 3.97KWh बैट्री का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें 8500W पावर की मोटर का इस्तेमाल किया गया है। इससे इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को 58Nm टॉर्क मिलेगा। राइडिंग रेंज की बात करें, तो सिंगल चार्जिंग में इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को 181 किलोमीटर की बेहतरीन राइडिंग रेंज मिलेगी।



Royal Enfield Classic 350 New-Generation



इसी साल सितंबर में लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड की नई बाइक न्यू-जनरेशन Classic 350 ने अपनी लॉन्चिंग के बाद सिर्फ 100 दिन में ही 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिखाया। सितंबर में लॉन्च हुई न्यू-जनरेशन Classic 350, रेट्रो Classic 350 का नया अवतार है। 2008 में इस रेट्रो बाइक को भारत में लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के कुछ समय में ही यह बाइक कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक बन गई। आज भी इस बाइक के लिए लोगों का क्रेज़ बरकरार है। इसी को देखते हुए कंपनी ने 13 साल बाद Classic 350 को एक नए अवतार में पेश किया।

कंपनी ने रेट्रो मॉडल की थीम और लुक को नए अवतार के साथ न्यू-जनरेशन Classic 350 में पेश किया है, जिससे रेट्रो फीलिंग भी बरक़रार रहे और एक नयापन भी लगे। सिंगल सीट के साथ ही इस बाइक में LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में डुअल चैनल ABS, चार्जिंग पॉइंट, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, नेविगेशन सिस्टम, डिजिटल ओडोमीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर और ट्रिपमीटर, डिजिटल क्लॉक, पास स्विच, इंजन किल स्विच, एयर क्लीनर जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं। कंपनी ने इस बाइक में 349.34 सीसी 4 स्ट्रोक एयर ऑइल कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया है, जिससे बाइक को 20.21PS पावर और 27Nm टॉर्क मिलता है। साथ ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स भी इस बाइक में दिया गया है।



Bajaj Pulsar N250 & F250



बजाज की ये दोनों पल्सर बाइक्स इस साल लॉन्च हुई टॉप बाइक्स में से हैं और साथ ही इस साल कंपनी की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बाइक्स भी। स्टाइलिश लुक वाली इन बाइक्स में सिंगल चैनल ABS, डुअल डिस्क-ब्रेक्स, एडजस्टेबल विंडशील्ड, एनालॉग स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिपमीटर और ओडोमीटर, चार्जिंग पॉइंट, गियर इंडिकेटर, रेंज इंडिकेटर और दूसरे शानदार फीचर्स मिलते हैं। 249.07 सीसी वाली इन बाइक्स में 24.5PS पावर और 21.5Nm टॉर्क जनरेट होता है। साथ ही 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है।



TVS Raider



टीवीएस की यह बाइक इस साल लॉन्च हुई टॉप बाइक्स में से एक है और लॉन्च होते ही यह बाइक हिट भी हो गई। स्पोर्टी लुक वाली इस बाइक में राइडिंग मोड्स, ऑप्शनल चार्जिंग पॉइंट, डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर और ओडोमीटर, क्लॉक, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ और दूसरे शानदार फीचर्स मिलते हैं। 124.8 सीसी वाली इस बाइक में 11.38PS पावर और 11.2Nm टॉर्क जनरेट होता है। साथ ही 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है।



